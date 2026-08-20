Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca reanudó este jueves 13 de agosto de 2026 todos sus servicios habituales, luego de una suspensión de tres días derivada del fuerte terremoto que sacudió la región el 10 de agosto. Según explicó Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del departamento, el reinicio fue posible tras la revisión detallada realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo, que tenía la tarea de certificar la seguridad estructural de las instalaciones. Quintana enfatizó la prioridad de proteger tanto a los empleados como a los usuarios: “Para nosotros era más importante la seguridad de nuestros empleados y del público en general y, hasta que Gestión del Riesgo no evaluara si la estructura había sido afectada, no podíamos reanudar”, señaló.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de verificación concluyó que la infraestructura no presentaba afectaciones por el sismo, lo que permitió retomar labores con normalidad. Todas las personas que tenían programadas sus citas para los días lunes, martes y miércoles de esa semana fueron reincorporadas al sistema y atendidas después de la reapertura, según comentó Quintana.

La sede de la Oficina de Pasaportes está ubicada en el centro comercial La Estación, en el norte de Cali. Esta dependencia tiene capacidad para atender hasta 1.200 personas diariamente, en una jornada continua de lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. La atención rápida y eficiente busca responder a la alta demanda de expedición y renovación de pasaportes en la región, proceso que se vio alterado únicamente durante la emergencia sísmica.

En cuanto al trámite para obtener el pasaporte ordinario, es necesario realizar un primer pago de $232.700, que se puede hacer a través de la página oficial de Pasaportes del Valle o en algún punto Gane. Después, los interesados deben agendar una cita en el mismo portal. Al presentarse presencialmente para continuar el proceso, se debe efectuar un segundo pago por valor de $116.600. El documento estará listo para ser reclamado 72 horas después de completar el procedimiento.

¿Cómo afectó el terremoto del 10 de agosto de 2026 la prestación del servicio de pasaportes en Cali?

Durante tres días, la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca suspendió la atención mientras se evaluaba la infraestructura de su sede tras el sismo. Una vez confirmada la seguridad del lugar, el servicio se restableció y se reprogramaron las citas perdidas.

¿Qué pasos se deben seguir para tramitar el pasaporte ordinario en Cali después del terremoto?

El proceso implica realizar un primer pago de $232.700 y agendar la cita por internet. Después, se debe asistir a la sede, hacer un segundo pago de $116.600 y esperar 72 horas para reclamar el documento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.