Por: El Espectador

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Una semana y media después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de una significativa suma de aportes económicos por parte de grupos empresariales y empresarios colombianos. De acuerdo con el mandatario, estos recursos alcanzan los COP 1,5 billones de pesos, cifra que representa el 5 % de lo necesario para la reconstrucción de las zonas afectadas por la tragedia.

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Entre los aportes más relevantes destaca la donación conjunta de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas aliadas, que anunciaron COP 100.000 millones para atender a las víctimas y fortalecer la recuperación de las comunidades golpeadas. A esto se suma la recaudación liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que logró reunir COP 201.637 millones a través de compañías como Postobón, D1, Juan Valdez, Quala, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito y Olímpica. En la misma línea, el Grupo Argos confirmó que contribuirá a la emergencia con COP 1.000 millones por medio de su fundación, empleando el mecanismo ‘Obras por Impuestos’.

La lista de donantes continúa con ProAntioquia y sus empresas vinculadas, que aportarán COP 200.000 millones para la reconstrucción. ProPacífico, que agrupa empresas del Valle del Cauca, comprometió COP 220.000 millones dirigidos específicamente a la recuperación de Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura, las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. Estos gestos, calificados por De la Espriella como “extraordinarios”, han sido resaltados como ejemplos de solidaridad y patriotismo nacional.

El presidente también reconoció el respaldo de empresarios individuales. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo donó COP 200.000 millones y los filántropos Jaime Gilinski y Raquel Kardonski sumaron COP 150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. David Vélez, CEO y fundador de Nubank, confirmó COP 100.000 millones para beneficiar directamente a familias damnificadas. Una empresa anónima aportó el mismo monto y el Grupo Tecnoquímicas (TQ) destinó COP 50.000 millones. Bavaria se sumó con COP 12.000 millones, mientras Drummond comprometió una donación de USD 1,5 millones (COP 4.580 millones), todos canalizados en la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda.

A estos aportes se añade el esfuerzo de Tiendas ARA, que junto a BBVA y Glencore, completó una donación de COP 55.000 millones. Finalmente, el Grupo Bolívar y Davivienda confirmaron COP 110.000 millones para contribuir al proceso de reconstrucción. Estas acciones colectivas evidencian la respuesta del sector privado ante la emergencia, en un proceso que, aunque significativo, aún demanda esfuerzos adicionales para cubrir la totalidad de las necesidades del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han donado las empresas colombianas para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con la información revelada por el presidente Abelardo de la Espriella, la suma global de las donaciones de empresas y empresarios colombianos supera los COP 1,5 billones. Esta cifra representa aproximadamente el 5 % del monto total estimado necesario para financiar la reconstrucción integral de las zonas afectadas por el sismo.

¿Qué empresas y empresarios lideran los aportes solidarios para la emergencia en Colombia?

Entre los principales donantes destacan la Fundación Santo Domingo, Valorem, Andi y sus afiliadas, ProAntioquia, ProPacífico, Grupo Argos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Jaime Gilinski, Raquel Kardonski, David Vélez (Nubank), el Grupo Tecnoquímicas, Bavaria, Drummond, Tiendas ARA, BBVA, Glencore, el Grupo Bolívar y Davivienda. Cada uno ha hecho aportes significativos para apoyar la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción, con recursos destinados a la rehabilitación de escuelas, hospitales y comunidades enteras.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.