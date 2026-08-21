Un video de un rescatista israelí tomándose fotografías y sonriendo en medio de los escombros de una de las zonas afectadas por el terremoto en Cali generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la actitud del integrante del equipo extranjero durante su misión en Colombia.

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#OPINE 🚨 Imágenes de integrantes de delegación israelí tomándose selfis y grabando videos durante las labores de atención tras el terremoto en la ciudad de Cali, han generado cuestionamientos y críticas que ponen en tela de juicio el nivel de ayuda aportado por los rescatistas. pic.twitter.com/5ObnfPGts5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 20, 2026

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La presencia de los rescatistas de Israel en Cali se produjo después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El contingente, conformado por 82 soldados y oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel, llegó a la ciudad el 14 de agosto para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El grupo pertenece a la unidad de rescate y salvamento del Comando de Defensa Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel y cuenta con especialistas en estructuras colapsadas, ingenieros y tecnólogos.

Ronni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, explicó que la misión tenía como objetivo apoyar a los organismos de socorro colombianos y expresó la solidaridad de su país con las familias afectadas.

Sin embargo, las imágenes de uno de los integrantes del equipo posando sonriente entre las ruinas provocaron rechazo entre algunos colombianos, especialmente por tratarse de un lugar marcado por la tragedia y donde todavía se adelantaban labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

El episodio además se produjo en medio de varias publicaciones que han generado confusión sobre el verdadero papel que ha desempeñado la delegación israelí en Cali.

Uno de los casos más difundidos fue el de una niña de tres años que fue encontrada con vida entre los escombros de un edificio. En redes sociales circularon versiones que atribuían el rescate a los israelíes y aseguraban que la menor había permanecido más de 100 horas atrapada.

Pero esa información es falsa. La niña fue rescatada el mismo 10 de agosto, aproximadamente seis horas después del terremoto, por integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cali. El equipo israelí llegó cuatro días después, por lo que no pudo participar en ese operativo.

La propia delegación extranjera también aclaró posteriormente que no intervino en el rescate de la menor.

Sin embargo, en medio de la controversia, también se conocieron detalles sobre el trabajo que realizó la delegación extranjera en una de las estructuras más afectadas de Cali: el edificio Vanessa.

El general Yossi Pinto destacó el trabajo conjunto con los organismos de socorro de la ciudad y aseguró que, al llegar al lugar, encontró equipos colombianos preparados y con el equipamiento necesario para enfrentar una emergencia de esa magnitud.

“Me encontré acá con fuerzas sumamente profesionales, también preparadas, con la capacidad, con el equipamiento correcto”, señaló.

🇮🇱🇨🇴 ¡Tecnología israelí de punta al servicio de Cali! Nuestros rescatistas trajeron equipos especializados —como cámaras térmicas y drones— para apoyar la búsqueda en las zonas afectadas por el terremoto, en un trabajo conjunto con las autoridades y equipos de rescate… pic.twitter.com/vphf8dqylu — Israel en Colombia (@IsraelinCol) August 19, 2026

Según explicó Pinto, en el edificio Vanessa había 14 personas desaparecidas bajo los escombros. Después de varias jornadas de trabajo, los equipos de rescate, junto con los organismos colombianos, lograron recuperar los cuerpos de las 14 víctimas para entregarlos a sus familias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.