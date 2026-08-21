Por: El Espectador

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El impacto del terremoto de 7,4 grados, ocurrido hace casi dos semanas, sigue marcando la agenda nacional con una crisis humanitaria que ya suma más de 300 personas fallecidas. La prioridad del Gobierno está centrada en la atención y recuperación de las regiones más afectadas. Según lo comunicado por la vicepresidencia y el Ministerio del Interior, el vicepresidente José Manuel Restrepo visitó las localidades de Ansermanuevo, Roldanillo, Caicedonia y Sevilla, constatando la destrucción de numerosas viviendas pero también la fuerte determinación de las comunidades para superarse. De acuerdo con Restrepo, el Gobierno activó planes de subsidio de arrendamiento y ayuda humanitaria, destacando el trabajo en conjunto entre la administración nacional y las autoridades locales.

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Como parte de las acciones inmediatas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que junto a Restrepo se han reunido con alcaldes tanto del Baudó, en Puerto Meluk, como de la subregión del San Juan en Unión Panamericana, para coordinar la atención en Chocó. Lara destacó que la primera etapa se centró en llevar apoyo humanitario de urgencia. La segunda prioridad, antes del inicio de la reconstrucción, se estableció de acuerdo con las solicitudes de los alcaldes: proporcionar materiales para que las familias puedan reparar y mejorar sus viviendas por sí mismas, con insumos como motosierras, cemento, zinc y tanques de agua. Además, se consideró esencial la reparación de colegios, la entrega de tabletas y conectividad a internet para la educación virtual, así como la instalación de un banco de maquinaria y carpas grandes. Estos esfuerzos involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la oficina de la primera dama y empresas privadas.

En Cali, capital del Valle del Cauca y uno de los lugares más golpeados, se registraron 150 muertes. El alcalde Alejandro Eder informó el cierre de la búsqueda de desaparecidos y el inicio del desescombro y la reconstrucción. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la formalización de la emergencia económica, articulando con aseguradoras el pago ágil de pólizas, con prioridad para los sectores más vulnerables y viviendas de interés social (VIS). De la Espriella afirmó que velará por la transparencia en la administración de los recursos y resaltó el respaldo del empresariado, la fuerza pública y la solidaridad ciudadana.

Además, la Presidencia informó que el Grupo Bolívar y Davivienda donaron 110.000 millones de pesos para apoyar a los damnificados, un gesto que refuerza la cooperación entre el sector público y privado en la reconstrucción tras la tragedia.

¿Qué acciones tomó el Gobierno tras el terremoto de 7,4 grados?

De acuerdo con lo informado por el vicepresidente y el Ministerio del Interior, el Gobierno desplegó ayudas humanitarias, subsidios de arrendamiento y materiales de construcción en las zonas afectadas. También se formalizó la emergencia económica y se articuló con aseguradoras el pago de pólizas para los más vulnerables, especialmente enfocadas en viviendas de interés social.

¿Qué significa VIS y por qué es relevante en el contexto de la emergencia por el sismo?

VIS corresponde a la sigla de “vivienda de interés social”. En el marco de la reconstrucción posterior al sismo, el Gobierno priorizó estas viviendas por ser habitadas por familias vulnerables que requieren urgente asistencia y respaldo estatal para recuperar sus hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.