A cuatro días de que se cumplan dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Fondo Milagro ya quedó listo. El anuncio se conoció desde Pereira luego de varias semanas de espera.

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El Gobierno había reconocido dificultades para contar con reportes estructurados, para definir dónde deben dirigirse los recursos. El mandatario había señalado que algunos municipios no entregaban datos completos, situación que complicó la planeación de las obras y la asignación de recursos, según ese medio.

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De la Espriella atribuyó parte de las demoras a la situación encontrada al llegar al Gobierno, que calificó como “paquidérmico”. “Así que les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja”, señaló el mandatario.

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Posteriormente, el presidente confirmó que el fondo ya estaba listo. “Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este gobierno”, afirmó. Además, anunció que este martes lo presentaría ante el Consejo de Ministros.

#Atención El presidente Abelardo De La Espriella anunció que ya quedó constituido el Fondo Milagro para atender la reconstrucción tras la emergencia causada por el terremoto. #VocesySonidos https://t.co/w50KYZdFIs — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 6, 2026

Fondo Milagro arranca con 1 billón de pesos

Sobre los recursos con los que inicia el fondo, el vicepresidente José Manuel Restrepo dio a conocer que arrancará con 1 billón de pesos y que el Gobierno avanzará en la contratación de otros 2,7 billones.

Cabe mencionar que el Fondo Milagro fue anunciado pocos días después del terremoto del 10 de agosto, pero su creación jurídica quedó establecida mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre. El mecanismo quedó constituido como patrimonio autónomo para centralizar recursos destinados a asistencia, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica.

A finales de septiembre persistían dudas sobre su operación, entre ellas el contrato de fiducia, el manual de contratación y la transferencia de recursos presupuestados para la emergencia. También señaló que Jaime Andrés Uribe Tamayo fue designado gerente, con funciones de coordinación, administración y seguimiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.