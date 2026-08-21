Por: Noticiero 90 minutos

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Desde este viernes 21 de agosto, el sistema de transporte masivo MIO en Cali da un paso clave hacia la restauración de la normalidad, tras las afectaciones provocadas por el reciente terremoto. Según información oficial de Metro Cali, desde las 5:00 de la mañana reiniciará la circulación de los buses en la troncal de la calle 5, específicamente entre las estaciones San Bosco y Unidad Deportiva, habilitando nuevamente puntos neurálgicos del sistema.

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La decisión fue tomada por el Puesto de Mando Unificado (PMU), después de análisis detallados realizados en conjunto por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Cali, la Secretaría de Movilidad y Metro Cali. Esta reapertura permitirá a los usuarios acceder de nuevo a las estaciones Santa Librada, Manzana del Saber, Estadio, Tequendama y Lido, y restablece la conexión fundamental por la calle 5 entre el centro y el sur de la ciudad. Según Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, este avance es especialmente relevante para quienes se desplazan diariamente a la zona de servicios de salud ubicada en los alrededores de las estaciones Estadio, Tequendama y Lido, pues facilita el acceso y movilidad.

A pesar de este avance, todavía hay restricciones: las estaciones Guadalupe, Pampalinda y Refugio permanecen cerradas, por lo que algunas rutas sólo llegarán hasta Unidad Deportiva y desde allí realizarán desvíos para evitar las zonas que siguen restringidas. En cuanto a la operación de rutas, las líneas E37, T47 y T57 retoman su trayecto tradicional, pero adaptan su circulación a las condiciones actuales, utilizando vías alternas como la carrera 50 y la Autopista Suroriental, tanto en sentido norte-sur como sur-norte.

La ruta P27D circulará nuevamente por la calle 5 desde San Bosco, atendiendo las estaciones reactivadas y utilizando rutas alternas hacia el sur. La E27 y la P62A adoptan estrategias similares, adaptándose a los cierres. Los servicios P47A, P47B y P51C mantienen los desvíos implementados desde el terremoto. La A04 recupera finalmente su conexión con la estación Manzana del Saber.

En otras áreas afectadas, el cierre preventivo de la Terminal Calipso sigue vigente, por lo cual la ruta T62 extiende su viaje hasta Ulpiano Lloreda y realiza paradas en las bahías externas. Mientras tanto, rutas como la P82 mantienen ajustes temporales. De acuerdo con Metro Cali, la reactivación completa dependerá de nuevas evaluaciones técnicas y de seguridad.

El cierre inicial de la troncal de calle 5 fue adoptado el día del sismo por recomendación de organismos de emergencias, buscando priorizar la protección ciudadana y evitar riesgos en edificaciones especialmente vulnerables. Las autoridades reiteran el compromiso de seguir coordinando acciones para recuperar progresivamente la movilidad total en la ciudad, garantizando siempre la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estaciones del MIO en Cali ya están habilitadas tras el terremoto?

Actualmente, según Metro Cali, las estaciones Santa Librada, Manzana del Saber, Estadio, Tequendama y Lido ya se encuentran habilitadas sobre la troncal de la calle 5. No obstante, las estaciones Guadalupe, Pampalinda y Refugio continúan cerradas por precaución, en espera de nuevas evaluaciones para restablecer el servicio de manera segura.

¿Cómo operan las rutas del MIO luego del sismo en Cali?

Las rutas E37, T47 y T57 volvieron a su recorrido habitual pero con desvíos en vías como la carrera 50 y la Autopista Suroriental cuando es necesario. La P27D y la E27 retoman la atención de estaciones reabiertas y después toman recorridos alternos. Rutas como la P62A, P47A, P47B y P51C mantienen desvíos o extensiones implementados desde el terremoto para evitar los sectores aún restringidos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.