Por: EL PILON SA

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Este sábado 19 de septiembre se inauguró oficialmente la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en Valledupar, una iniciativa que busca destacar la riqueza culinaria, la tradición y el impulso económico de la región del Cesar. El evento, que se celebra durante el fin de semana en el Centro Comercial Unicentro Valledupar, promete ser un punto de encuentro fundamental para residentes y turistas interesados en las expresiones gastronómicas locales, según lo informó el diario EL PILÓN, organizador de la feria.

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La apertura de la feria reunió a directivos del periódico, autoridades del gobierno local y representantes del centro comercial. Todos resaltaron el papel de este espacio como una vitrina para la cultura y una oportunidad para incentivar la economía regional. Durante la ceremonia inaugural, Juan Carlos Quintero, director de EL PILÓN, subrayó la importancia del certamen y su consolidación como referencia en el contexto local, pese a las dificultades vividas durante la pandemia. “Manifestar que esta es la octava Feria Gastronómica. Esto ha sido un proceso muy interesante, ha tenido sus vicisitudes porque justo cuando arrancó la Feria Gastronómica de Valledupar, en un momento de fuerte ascenso, se nos metió la pandemia. Sin embargo, continuamos el ejercicio y ya estamos en la octava versión que estamos desarrollando”, explicó Quintero durante su intervención.

Por su parte, Hillarys Osorio, secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar, manifestó que esta feria contribuye directamente a la dinámica comercial y turística de toda la región, incluyendo las zonas de Cesar y La Guajira. En sus palabras, “la gastronomía de Valledupar y de toda la zona, lo que es Guajira y Cesar, mueven la economía y mueven todo el turismo en la región”. Silvia Mejía, gerente de Unicentro, también celebró el incremento de participantes y visitantes, resaltando que más de 45 expositores participan en este año y el evento ha duplicado la asistencia en comparación con la edición anterior.

El programa del evento incluye concursos como el “Dulce Típico”, demostraciones culinarias en vivo y presentaciones musicales, con agrupaciones como el Grupo juvenil vallenato de la escuela Leonardo Gómez Jr. y el chef Jareth, quienes aportan a la diversidad de la agenda. Además, firmas privadas e instituciones como Gases del Caribe, Comfacesar, la Cámara de Comercio de Valledupar, la Alcaldía de Valledupar, Klarens, Metálicas Ospina, Uparsistem, Aguardiente Amarillo, SENA y Unicentro, se unieron para respaldar el evento, reafirmando su importancia para el desarrollo y visibilidad de la gastronomía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos principales de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en Valledupar?

El principal objetivo de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, según lo expresado por sus organizadores y autoridades locales, es exaltar la riqueza culinaria de la región, promover la tradición y aportar al desarrollo económico de Cesar. Además, busca reunir a la comunidad y a los visitantes, fomentando tanto el turismo como el comercio en Valledupar y zonas cercanas.

¿Qué actividades se realizan durante la Feria Gastronómica de Valledupar y quiénes la apoyan?

Durante la feria se llevan a cabo concursos, como el de “Dulce Típico”, jornadas de cocina en vivo y presentaciones musicales. La programación incluye la participación de chefs, agrupaciones vallenatas y empresas que exhiben productos y recetas típicas. El evento cuenta con respaldo tanto del sector público como privado, entre los que se destacan marcas regionales, la Alcaldía de Valledupar y el Centro Comercial Unicentro.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).