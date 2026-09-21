Por: El Espectador

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Siempre que vamos al supermercado y escogemos una zanahoria, es común pasar por alto un detalle fundamental: ¿qué parte de la planta estamos incluyendo en nuestras recetas? Aunque solemos visualizar la zanahoria como un ingrediente completo e indivisible, la realidad es mucho más interesante si se profundiza en los detalles botánicos y culinarios. De acuerdo con la información, la zanahoria pertenece a la especie Daucus carota y forma parte de la familia de las apiáceas, grupo en el que también se encuentran el apio, el cilantro y el perejil. Sin embargo, el aspecto más llamativo reside en que lo que efectivamente consumimos es una raíz, no una fruta ni una “verdura”, ya que este último término no tiene un significado formal dentro de la botánica.

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La zanahoria corresponde específicamente a una raíz principal o pivotante que desarrolla un notable engrosamiento. Esta raíz tiene como función principal el almacenamiento de nutrientes, lo que le permite a la planta tener reservas para completar su crecimiento. Justamente por esta característica, los humanos han domesticado la zanahoria para aprovechar estos nutrientes y llevarlos a la mesa en variadas formas, colores y tamaños. Aunque la versión naranja es la más extendida, existen también zanahorias blancas, amarillas, rojas y moradas. Estas diferencias visuales se deben a los pigmentos que cada variedad alberga en sus tejidos.

En cuanto a su desarrollo, la zanahoria es una planta bienal, es decir, necesita dos años para completar todo su ciclo vital. Durante el primer año se dedica principalmente a formar la raíz engrosada que consumimos. Solo si se deja en el suelo para el segundo año, la planta será capaz de desarrollar un tallo floral y florecer, empleando las reservas acumuladas. Según la descripción, estas flores blancas se presentan agrupadas en estructuras conocidas como umbelas.

Más allá de lo botánico, la versatilidad de la zanahoria en la cocina es amplia. Puede usarse cruda en ensaladas rallada o convertida en jugos y bebidas, y cocida en sopas, cremas, tortitas, croquetas o tiras en forma de espaguetis vegetales. De igual modo, las hojas frescas y tiernas de la zanahoria también resultan comestibles, permitiendo su uso en pestos, sopas o salsas.

¿Qué parte de la planta es la zanahoria que consumimos?

La zanahoria que llega habitualmente a su mesa corresponde a una raíz principal engrosada, que funciona como órgano de reserva para la planta. Esto la diferencia de otras partes comestibles de plantas, como hojas, tallos o frutos.

¿Por qué la palabra “verdura” no es una categoría botánica?

El término “verdura” es de uso cotidiano y culinario, pero no define ninguna categoría dentro de la botánica. Los científicos clasifican a las plantas por estructuras específicas, como raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas; “verdura” no tiene un significado formal en este campo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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