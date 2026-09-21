Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima, de acuerdo con los estudios y reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se caracteriza por presentar una compleja estructura geológica definida por una serie de sistemas de fallas que atraviesan su territorio en diversas direcciones. Estas fallas, que pueden ser regionales —con extensos recorridos— o estar concentradas en zonas específicas, han influido de manera significativa en el paisaje y la actividad tectónica del departamento.

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Entre las principales fallas identificadas en el Tolima, sobresalen las de Ibagué, Mulatos, Cambao, Palestina, Cucuana, Saldaña y Machín. La Falla de Ibagué es una de las más conocidas y de mayor relevancia, pues atraviesa la capital del departamento. El SGC ha realizado trabajos de paleosismología sobre esta estructura, es decir, ha investigado evidencias de temblores o movimientos antiguos que han dejado huella en el entorno. El objetivo de estos estudios es establecer tanto el momento como las características de los desplazamientos ocurridos en el pasado, información esencial para comprender el comportamiento tectónico de la zona.

La Falla de Mulatos, por su parte, tiene una orientación norte-sur y también ha sido tema de análisis junto con la Falla de Honda, dada su relación con el valle medio del río Magdalena. De acuerdo con un estudio del SGC sobre evidencias neotectónicas (es decir, movimientos recientes en la escala geológica) al noreste del departamento, la Falla de Honda exhibe evidencias de posible actividad, mientras que la Falla de Mulatos fue considerada inactiva en ese estudio.

Otra estructura relevante es la Falla de Cambao, descrita por el IGAC como un límite de la depresión tectónica que conforma el río Magdalena. Además, en la Cordillera Central también se localizan las fallas de Palestina, Cucuana, Saldaña y Machín, reconocidas por el IGAC como algunas de las más importantes de la región.

El estudio de estas fallas explica por qué el Tolima presenta una geología variada y compleja. Sin embargo, como aclaró el Servicio Geológico Colombiano, la presencia de numerosas fallas no implica que todos los movimientos sísmicos recientes en sectores como Chaparral puedan atribuirse directamente a una de ellas. Establecer la relación entre un sismo y una falla en particular requiere de un análisis geofísico detallado, por lo que el monitoreo continúa y no existe un vínculo confirmado en todos los casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales fallas geológicas identificadas en el Tolima?

De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las fallas más relevantes del Tolima son las de Ibagué, Mulatos, Cambao, Palestina, Cucuana, Saldaña y Machín. Cada una tiene particularidades geográficas y sísmicas que las hacen objeto de estudio especializado.

¿Por qué la presencia de estas fallas no confirma que sean la causa de los sismos en Chaparral?

La existencia de numerosas fallas en el Tolima muestra que la región es tectónicamente activa, pero, según el Servicio Geológico Colombiano, no se puede atribuir un evento sísmico específico a una falla concreta sin realizar análisis detallados de sismología y geología. La relación entre cada sismo y una estructura particular debe comprobarse con estudios especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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