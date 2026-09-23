Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Tolima enfrenta una de las temporadas más secas en más de tres décadas, según datos de Cortolima (Corporación Autónoma Regional del Tolima). Durante septiembre, las lluvias apenas alcanzaron el 23 % del promedio usual, situación que ha disparado la alarma por la escasez de agua en el departamento. La falta de precipitaciones, sumada a un incremento de la temperatura del 2,8 % respecto al comportamiento climatológico histórico entre 1990 y 2025, ha influido de manera directa en los ríos y fuentes hídricas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los reportes de Cortolima, la disminución de caudales afecta a varios de los principales afluentes. El río Gualí es uno de los más impactados, con una baja del 36 %. Otras fuentes sufren mermas significativas: el río Magdalena, esencial para el territorio, ha visto reducido su caudal un 28 %; el río Saldaña reporta 27 %, el Sumapaz 23 %, el Cunde 17 %, el Negro 13 % y el Combeima 11 %. La gravedad de esta sequía es tal que ya se han implementado racionamientos de agua en municipios como Falan, Honda y Anzoátegui.

El río Magdalena, en particular, destaca como uno de los afluentes estratégicos para el Tolima. Este río cruza 14 municipios, incluyendo zonas habitadas y de gran actividad económica: Natagaima, Coyaima, Prado, Purificación, Guamo, Espinal, Flandes, Coello, Piedras, Venadillo, Ambalema, Armero Guayabal y Honda. La situación exige respuestas urgentes para evitar que la crisis hídrica afecte aún más a la población y a las actividades productivas locales.

Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, subrayó la importancia del uso racional del recurso, asegurando que "las precipitaciones solo han sido el 23 % de lo normal que tenemos en este periodo. La temperatura ha aumentado un 2,8 %". Ante este panorama, la autoridad ambiental pide a las alcaldías y comunidades priorizar el abastecimiento humano, aplicar planes de ahorro de agua y proteger las fuentes hídricas. Se recuerda que todos los acueductos cuentan con planes de uso eficiente que deben ser ejecutados con rigor ante la coyuntura.

¿Qué municipios del Tolima ya tienen racionamiento de agua ante la sequía?

Según información confirmada por Cortolima, los municipios que ya presentan racionamientos de agua debido a la escasez por la temporada seca son Falan, Honda y Anzoátegui. Estos han comenzado a implementar estrategias sectorizadas para cuidar el abastecimiento, priorizando el consumo humano ante la disminución de los caudales.

¿Qué recomienda Cortolima para enfrentar la disminución de caudales en los ríos del Tolima?

Cortolima insiste en que alcaldías y ciudadanía deben priorizar el consumo humano, activar medidas de ahorro y uso eficiente, y poner en marcha los planes de manejo en cada acueducto, con el fin de proteger las fuentes hídricas mientras persista la sequía. Esto implica ser responsables en el consumo y realizar acciones colectivas para asegurar el acceso al agua para toda la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.