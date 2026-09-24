Por: Portal Bogotá

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El comercio en Bogotá vivió un fin de semana destacado gracias a la celebración tradicional de Amor y Amistad, que movilizó de manera significativa a la economía de la ciudad. De acuerdo con el más reciente balance de FENALCO Bogotá, la Federación Nacional de Comerciantes, la capital experimentó un comportamiento positivo en sus diferentes sectores comerciales durante esta temporada, con un dinamismo que se mantuvo a lo largo de todo el fin de semana.

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La información proporcionada por FENALCO Bogotá revela que el sector gastronómico fue uno de los principales beneficiados en estas fechas. Las proyecciones realizadas por el gremio evidenciaron un crecimiento superior al 16 % respecto a años anteriores en este rubro, impulsado por la tendencia de las personas a combinar tanto las compras como el disfrute de experiencias culinarias y de entretenimiento.

Por su parte, los centros comerciales reportaron también resultados alentadores. De acuerdo con los datos presentados, se observó un incremento promedio del 20 % en el tráfico de visitantes durante el mismo fin de semana. En estos espacios, las categorías con mayor movimiento fueron justamente gastronomía, opciones de entretenimiento y servicios relacionados con el bienestar, lo que demuestra una diversificación en las preferencias de los habitantes de Bogotá a la hora de celebrar Amor y Amistad.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, señaló que la edición de este año tuvo una particularidad: “Un comportamiento particular de esta edición fue que muchas personas trasladaron la celebración al domingo, lo que permitió mantener una dinámica comercial activa durante todo el fin de semana y distribuir el consumo entre el sábado y el domingo. Vimos cómo los ciudadanos combinaron las compras con experiencias gastronómicas y de entretenimiento". Esto dio lugar a que tanto el comercio como los servicios relacionados pudieran aprovechar una mayor afluencia de público, evitando saturaciones en un solo día y favoreciendo la continuidad en las ventas.

Además, Orrego subrayó que la celebración de Amor y Amistad sirve como antesala para la temporada navideña, considerada la época de mayor actividad y movimiento comercial para Bogotá. Así, este fin de semana festivo representa un punto de partida clave para los comerciantes, que ya comienzan a prepararse para los próximos meses de alto consumo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico de Amor y Amistad en Bogotá según FENALCO?

De acuerdo con FENALCO Bogotá, la celebración de Amor y Amistad generó un comportamiento positivo en el comercio de la ciudad, con un crecimiento superior al 16 % en el sector gastronómico y un aumento promedio del 20 % en el tráfico de visitantes en centros comerciales durante el fin de semana.

¿Por qué la celebración de Amor y Amistad es importante para iniciar la temporada comercial navideña en Bogotá?

Según Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, la celebración de Amor y Amistad marca el inicio de la temporada navideña, que representa la etapa de mayor actividad comercial en la ciudad, motivando a los comerciantes a prepararse para los próximos meses de mayor consumo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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