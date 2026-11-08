La periodista María Jimena Duzán hizo una grave revelación sobre el expresidente Gustavo Petro en su más reciente columna de opinión, publicada este domingo 8 de noviembre en la revista Cambio.

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En el texto, titulado “Se los dije”, Duzán aseguró que dos de las fuentes que consultó durante una investigación periodística le contaron que Petro estuvo cerca de morir por una sobredosis.

La afirmación hace parte de una serie de señalamientos que la columnista recordó sobre los presuntos problemas de adicción del exmandatario, asunto que, según explicó, investigó durante cerca de un año antes de publicar una primera columna sobre el tema en noviembre de 2023.

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La investigación que Duzán publicó en 2023

La columnista recordó que el 5 de noviembre de 2023 publicó en Cambio una carta dirigida al entonces presidente, en la que expuso las versiones que había recibido sobre una posible adicción y las relacionó con las ausencias de Petro de algunos actos oficiales.

Según Duzán, durante esa investigación habló con personas que tenían acceso al círculo del mandatario. Aseguró que varias conocían la situación que ella investigaba, pero se negaban a entregar testimonios que pudieran ser publicados porque temían afectar el proyecto político del Gobierno.

En aquella columna, la periodista le pidió a Petro que aclarara si tenía algún problema de adicción. También planteó que, de ser ciertas las versiones, la situación podía tener consecuencias sobre el ejercicio de la Presidencia.

La publicación causó una respuesta del entonces jefe de Estado. “La única adicción que tengo es al café por las mañanas”, escribió Petro en su cuenta de X el 5 de noviembre de 2023.

Duzán volvió sobre sus denuncias en medio del escándalo que rodea a Petro

En su nueva columna, la periodista sostuvo que los acontecimientos recientes le dieron vigencia a las advertencias que había publicado tres años atrás. Para ello, relacionó sus señalamientos anteriores con las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Ese caso también involucra cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la cercanía de Jiménez con Petro. El expresidente ha negado que hubiera intercambiado contratos por favores sexuales, mientras las autoridades adelantan actuaciones para establecer qué ocurrió.

Duzán planteó que la vida privada del exmandatario solo adquiere una dimensión de interés público cuando, según su versión, habría tenido consecuencias sobre el funcionamiento del Gobierno o involucrado recursos y cargos del Estado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.