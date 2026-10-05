Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ilda María Parra Sierra fue judicializada por la Fiscalía después de ser señalada de agredir a una agente de tránsito durante un procedimiento desarrollado el 4 de septiembre en las inmediaciones de la clínica Avidanti, en Ibagué. El hecho ocurrió mientras la funcionaria lideraba un control de vehículos y motocicletas mal estacionados que, según sostenía la investigación, obstaculizaban el paso para el ingreso y salida de pacientes del centro médico.

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Durante ese procedimiento, la confrontación entre la agente y la ciudadana tomó notoriedad. De acuerdo con la Fiscalía, Parra habría propinado golpes a la funcionaria en el rostro, pecho y brazo izquierdo, además de insultarla verbalmente en medio del operativo. El impacto de estas agresiones fue tal que la agente debió recibir una incapacidad médico-legal por 15 días, conforme a la información del ente investigador.

Ante estos hechos, la Seccional Tolima de la Fiscalía le imputó a Parra los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales. Sin embargo, la acusada no aceptó los cargos en la audiencia correspondiente, por lo que el caso sigue su curso en la justicia. Este proceso tuvo antes un rechazo público por parte de la Alcaldía de Ibagué, la cual condenó el ataque y anunció que se tomaban acciones legales al respecto.

La situación tomó aún más relevancia luego de que videos de la confrontación circularan en redes sociales. La señalada entregó su versión días después, manifestando que los registros difundidos no mostraban el inicio real de la discusión. Según Parra, ella estaba acompañando a familiares cuando el control de tránsito se relacionó con una motocicleta. Explicó que tras mostrar su licencia surgió un desacuerdo por el procedimiento, lo que desencadenó una discusión. Parra sostuvo que fue la agente quien la empujó primero y que su reacción fue consecuencia de ese contacto físico. Agregó que ella misma terminó con una lesión en el rostro, por lo que buscó atención médica y posteriormente acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos desde su perspectiva.

En adelante, la situación de Parra Sierra permanecerá definida ante los estrados judiciales, mientras las versiones enfrentadas y la investigación oficial continúan esclareciéndose. La comunidad permanece atenta a las decisiones que adopte la justicia en este caso, que pone en debate el límite entre autoridad y ciudadanía durante los controles de tránsito.

¿Por qué fue judicializada Ilda María Parra Sierra en Ibagué?

Ilda María Parra Sierra fue judicializada después de que la Fiscalía la señalara de haber agredido física y verbalmente a una agente de tránsito durante un operativo para el control de vehículos mal estacionados cerca de la clínica Avidanti, en Ibagué. La funcionaria recibió golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que conllevó a una incapacidad médico-legal de 15 días, según información de la Fiscalía Seccional Tolima.

¿Qué versiones existen sobre el enfrentamiento entre la mujer y la agente de tránsito?

La Fiscalía sostiene que Parra Sierra agredió a la agente primero, mientras que la mujer asegura que la funcionaria la empujó antes y que ella solo respondió al contacto físico. Parra afirmó además que terminó lesionada y acudió tanto a un centro médico como a la Fiscalía para denunciar lo ocurrido desde su perspectiva. Ambas versiones forman parte de la investigación en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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