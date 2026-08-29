Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador Jorge Barón, salió a responder a las críticas que recibió luego de referirse en duros términos a los habitantes de calle de Bogotá, luego de asegurar que estuvo a punto de ser víctima de un hurto en el centro de la ciudad.

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(Ver también: Concejal solicita reforzar controles ante presencia de habitantes de calle en TransMilenio y respuestas oficiales)

La controversia comenzó el pasado 26 de agosto, cuando Barón contó en redes sociales que, después de salir del Congreso de la República, se encontró con un habitante de calle que le pidió dinero. Al responder que no tenía cambio, según su relato, el hombre habría intentado agredirlo y posteriormente perseguirlo.

El episodio llevó al empresario a cuestionar la seguridad en Bogotá y a pedir una política de “mano dura” frente a quienes, según él, utilizan su condición de habitantes de calle para cometer delitos.

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Sin embargo, fueron sus calificativos los que provocaron la mayor reacción. Barón aseguró que algunas de estas personas eran “desechables” y “miserables”, expresiones que fueron señaladas en redes sociales como deshumanizantes y generalizadoras.

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Qué dijo el hijo de Jorge Barón?

Tras la ola de críticas, Jorge Eduardo Barón aclaró que no pretendía referirse a toda la población habitante de calle. Reconoció, además, que utilizó palabras desafortunadas debido al momento que estaba atravesando.

El hijo del presentador explicó que su cuestionamiento estaba dirigido a las personas que cometen delitos y agreden a ciudadanos, no a quienes viven en la calle y necesitan ayuda. También sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Yo no quiero generalizar a toda la población indigente”, manifestó al responder a los cuestionamientos.

Barón insistió en que Bogotá enfrenta un problema de seguridad que, desde su perspectiva, debe ser atendido de manera más firme, especialmente en espacios públicos donde asegura que se presentan situaciones de intimidación y delincuencia.

Señor Secretario Si bien las palabras utilizadas fueron desafortunadas y sacadas de contexto, mi intención jamás fue la de generalizar. Sin embargo , lo que sí es una realidad es que Bogotá enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes que afecta al ciudadano de a pie, que… https://t.co/tvcsdxJzwO — Jorge Barón 🇨🇴 (@JorgeEBaron) August 29, 2026

Aceptó propuesta para conocer la problemática

En medio de la discusión también apareció Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, quien cuestionó las expresiones utilizadas por Barón y abrió la puerta a discutir la problemática desde una perspectiva más amplia.

Ante esto, el hijo de Jorge Barón manifestó su disposición para recorrer las calles de la capital tanto de día como de noche y conocer de primera mano la situación que enfrentan ciudadanos y habitantes de calle.

La propuesta busca llevar la discusión más allá de las redes sociales y analizar posibles soluciones para mejorar la seguridad sin desconocer que la habitabilidad en calle también está relacionada con problemas sociales y de salud pública.

El debate ocurre en una ciudad que, de acuerdo con el VIII Censo de Ciudadanos Habitantes de Calle de 2024, cuenta con miles de personas en esta condición. La Alcaldía ha señalado que el fenómeno requiere respuestas desde diferentes sectores y no únicamente desde la seguridad.

(Ver también: Autoridades intervienen corredores viales de Bogotá para recuperar espacio público y retirar cambuches en zonas clave)

Así, la polémica que comenzó con el relato de un presunto intento de hurto terminó abriendo nuevamente la discusión sobre seguridad, habitantes de calle, drogadicción, estigmatización y las medidas que debería adoptar Bogotá frente a esta problemática.

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