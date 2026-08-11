Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una estrategia institucional, continúa con su labor enfocada en la recuperación del espacio público en distintas localidades de la capital. En una reciente intervención, las autoridades desmontaron cinco cambuches que ocupaban de forma irregular zonas de la autopista Norte y la avenida NQS. De acuerdo con información publicada por el Distrito, estas acciones buscaron mejorar condiciones de seguridad, convivencia y movilidad, beneficiando especialmente a los residentes de Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.

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La jornada se desarrolló en dos importantes corredores viales: la autopista Norte, entre las calles 127 y 153, y la NQS, a la altura de la calle 74. Durante más de cinco horas, diferentes entidades llevaron a cabo labores de limpieza profunda, recolectando elementos abandonados y residuos que permanecían acumulados en el espacio público. Según lo informado por el Distrito, se lograron retirar 14 metros cúbicos de residuos no voluminosos mediante la utilización de una volqueta.

Esta intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre varias entidades distritales. Participaron las secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno e Integración Social; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP); la Defensoría del Espacio Público (DADEP); la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV); las alcaldías locales de Suba y Usaquén, y la Policía de Bogotá. Este operativo demuestra un esfuerzo interinstitucional orientado a responder a las solicitudes de la ciudadanía sobre mayores controles y mejores entornos urbanos.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abordó a las personas habitantes de calle encontradas en los sectores intervenidos, ofreciéndoles alternativas de atención y acceso a diferentes programas institucionales. Este componente social es clave dentro de la estrategia, ya que busca brindar opciones integrales más allá del retiro físico de las estructuras irregulares.

De acuerdo con el Distrito, estas acciones hacen parte de una política permanente que pretende prevenir nuevas ocupaciones indebidas, preservar el espacio público y fortalecer la seguridad y la convivencia. Las jornadas de recuperación y presencia institucional continuarán en otros puntos de Bogotá, reafirmando el compromiso de la administración para optimizar el uso y disfrute de los principales corredores viales de la ciudad.

La ciudadanía es invitada a participar activamente denunciando hechos contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, con el propósito de fortalecer las acciones de control y avanzar hacia una Bogotá más segura y ordenada.

¿Por qué se están desmontando cambuches en corredores viales de Bogotá?

El desmonte de cambuches en la autopista Norte y la avenida NQS forma parte de acciones coordinadas por diferentes entidades del Distrito para recuperar el espacio público, mejorar la seguridad, la convivencia y la movilidad en sectores estratégicos de la ciudad. Según el Distrito, estas intervenciones también responden a solicitudes ciudadanas para evitar nuevas ocupaciones indebidas y mantener en mejores condiciones los principales espacios urbanos.

¿Qué apoyo recibe la población habitante de calle durante estos operativos en Bogotá?

Durante el desarrollo de los operativos documentados por el Distrito, los equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social abordaron a las personas habitantes de calle que permanecían en los sectores intervenidos, ofreciéndoles la oferta institucional disponible y alternativas de atención. Esto garantiza que, además del retiro de las estructuras, se les presenten opciones integrales para mejorar su situación de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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