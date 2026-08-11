Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha compartido el pronóstico del clima para la ciudad de Bogotá este miércoles 12 de agosto de 2026, información relevante para quienes planean actividades en la capital colombiana y desean evitar imprevistos derivados de las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el reporte oficial divulgado por el IDIGER, durante la madrugada se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado en Bogotá, con lluvias ligeras especialmente en las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. En contraste, en las demás zonas de la ciudad, predominará el tiempo seco en este periodo inicial del día.

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En cuanto a las temperaturas, el IDIGER indica que la mínima estimada para la jornada será de 11 grados Celsius. Pasadas las primeras horas de la madrugada, se espera que durante la mañana continúe una nubosidad variable, pero con predominio de condiciones secas en el resto de la ciudad. Esta información resulta clave para que residentes y visitantes planifiquen sus desplazamientos, actividades laborales y de estudio, así como cualquier salida al aire libre.

Para quienes desean profundizar y hacer consultas más detalladas sobre el pronóstico de lluvias en tiempo real, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite el acceso a información puntual a través de su portal digital. El SAB ofrece la opción de consultar el estado del clima en cualquier punto de la capital, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la prevención de accidentes relacionados con el clima. Para explorar estos datos, basta con ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa enfocado en lluvias, buscar la dirección específica y visualizar la información correspondiente al sector deseado, lo cual se puede hacer desde distintos dispositivos electrónicos como celular, tablet o computador.

En conclusión, el pronóstico para este 12 de agosto muestra el habitual comportamiento climático variable de Bogotá, donde la posibilidad de lluvia coexistirá con lapsos de tiempo seco. Organizar sus actividades de acuerdo con estos datos entregados por entidades oficiales, como el IDIGER y el SAB, puede ayudarle a disminuir el riesgo de contratiempos y a sacar el máximo provecho a su día en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo consultar en línea el pronóstico de lluvias en Bogotá?

Usted puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB) y la plataforma Mapas Bogotá, visitando mapas.bogota.gov.co. Allí encontrará mapas interactivos en los que es posible buscar la dirección de interés y recibir información detallada sobre el estado actual de lluvias en ese punto específico de la ciudad. Este acceso permite tomar decisiones informadas sobre movilidad y actividades cotidianas.

¿Qué funciones cumple el IDIGER en el monitoreo climático de Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es el organismo responsable de vigilar y comunicar las condiciones climáticas en Bogotá. Según los reportes difundidos por esta entidad, su función es ofrecer pronósticos actualizados para que la población esté informada sobre posibles lluvias, variaciones de temperatura y otras alertas relacionadas con el clima, facilitando la prevención de riesgos y la gestión de situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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