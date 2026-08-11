Por: Portal Bogotá

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El fuerte sismo de magnitud 7,4 que se presentó el 10 de agosto activó de inmediato la respuesta de la capital colombiana. De acuerdo con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la ciudad avanzó en la movilización de sus recursos operativos, técnicos y humanitarios para apoyar a las regiones más impactadas. Tanto el mandatario como el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar, dieron a conocer los detalles del despliegue y la coordinación con organismos de socorro en los territorios necesitados.

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La administración distrital dejó claro que mantiene toda su capacidad de intervención lista para respaldar los requerimientos detectados tras el sismo, siempre en total coordinación con autoridades locales y servicios de emergencia. Según explicó Carlos Fernando Galán, Bogotá ha puesto a disposición infraestructura y talento humano especializado, con el objetivo de aportar una atención integral a las zonas afectadas.

En este contexto, ya se encuentra en Pereira un equipo compuesto por cinco ingenieros expertos en evaluación estructural, enviados por el Idiger, quienes trabajan en la verificación técnica y valoración de edificaciones, labores clave para garantizar la seguridad de las comunidades. Esta asistencia se da en constante articulación con los entes locales, lo que ha permitido fortalecer las capacidades de primera respuesta frente a emergencias graves como la ocurrida.

El sistema distrital, bajo la coordinación del Idiger, prosigue además con el seguimiento y la asistencia técnica en Bogotá; hasta el momento, se han recibido 240 llamadas solicitando verificación de estructuras, sin que se hayan reportado daños de alto riesgo en la capital, según informaron las autoridades.

La solidaridad de Bogotá también se manifiesta en la invitación a la ciudadanía para aportar donaciones en especie a través de cuatro puntos de acopio oficiales, incluyendo la sede de la Cruz Roja y otros tres lugares estratégicos con horarios amplios de atención. La lista de insumos abarca cobijas, sábanas, colchonetas, almohadas, toldillos, agua potable y artículos básicos de aseo personal, como jabón, cepillos y crema dental. De acuerdo con el director del Idiger, Guillermo Escobar, la entrega debe hacerse únicamente en los lugares autorizados para asegurar una ayuda efectiva.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada solo por canales oficiales, evitar desplazarse de forma autónoma a las zonas afectadas y consultar previamente la naturaleza de las necesidades actuales en cada territorio. En caso de situaciones de riesgo en Bogotá, se debe marcar la Línea 123 para recibir orientación y atención inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de acopio y horarios para donar en Bogotá tras el sismo?

La ciudadanía puede acudir a cuatro puntos oficiales para entregar donaciones: la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 # 22-61), Usaquén (calle 161A # 7F-55), Unicentro (carrera 15 # 124-30) y la Cruz Roja sede administrativa (carrera 24 # 73-38, que opera 24 horas). Los tres primeros atienden de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Las donaciones sugeridas incluyen elementos para hábitat, descanso y aseo personal.

¿Cómo coordina Bogotá la asistencia técnica y operativa tras el sismo?

Bogotá articula su respuesta a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, liderado por Idiger, coordinando esfuerzos técnicos y humanitarios con las autoridades de los territorios afectados y con los organismos de socorro locales. Esta labor incluye la movilización de expertos y el seguimiento a solicitudes de verificación de daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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