Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una experiencia cultural inolvidable gracias a dos conciertos gratuitos ofrecidos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, estos eventos tendrán lugar el viernes 11 de septiembre en la parroquia La Natividad de Nuestra Señora, ubicada en la localidad de Tunjuelito, y el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. El primer concierto será con entrada libre hasta completar el aforo, mientras que para el segundo se debe realizar una inscripción previa.

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La Filarmónica de Bogotá, dirigida actualmente por Joachim Gustafsson, plantea en estos encuentros una selección de obras de tres compositores clave en la historia de la música clásica: Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Berwald. Según lo divulgado por la OFB, las presentaciones forman parte de su Temporada 2026, titulada “De lo Romántico a lo Moderno”, que explora el desarrollo del repertorio sinfónico desde el romanticismo hasta los inicios de la modernidad.

Ambas jornadas buscan acercar la música clásica a distintos públicos de la ciudad, llevando el arte a escenarios cercanos a las comunidades y a espacios académicos de relevancia, como la Universidad de los Andes. En publicaciones de la propia Orquesta Filarmónica de Bogotá en redes sociales, se destaca que la agrupación sigue comprometida con recorrer distintas localidades, permitiendo así que personas de diversos sectores vivan de cerca estos conciertos gratuitos.

Joachim Gustafsson, director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá desde julio de 2021, es un músico sueco reconocido internacionalmente por su versatilidad en la dirección orquestal. Tal como describe la información oficial, Gustafsson debutó con la Filarmónica capitalina en 2012 y ha dirigido reconocidas orquestas europeas como la Sinfónica de Gotemburgo y la Royal Stockholm Philharmonic, entre otras. Entre sus logros se cuentan el estreno de más de 200 composiciones y la realización de grabaciones con artistas de talla internacional, consolidando su prestigio en el mundo de la música clásica.

Las personas interesadas podrán asistir al primer concierto en la parroquia La Natividad de Nuestra Señora, ubicada en la carrera 18A #53-55 sur, o al segundo, en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, en la carrera Primera Este #19A-40. Estas citas ofrecen la oportunidad de compartir la riqueza musical de la ciudad en entornos accesibles y con entrada gratuita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y lugares de los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, los conciertos tendrán lugar el viernes 11 de septiembre en la parroquia La Natividad de Nuestra Señora, localizada en Tunjuelito, y el sábado 12 de septiembre en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. El acceso al primer concierto es gratuito hasta completar el aforo, mientras que para asistir al segundo es necesario inscribirse previamente.

¿Quién es Joachim Gustafsson, director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Joachim Gustafsson es un reconocido director de orquesta sueco, nombrado director musical titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en julio de 2021. Según la información oficial, Gustafsson debutó con la OFB en 2012 y ha dirigido destacadas orquestas europeas. Es reconocido por su versatilidad, la dirección de estrenos mundiales y grabaciones con artistas internacionales.

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