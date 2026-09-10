Por: El Espectador

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La Personería de Bogotá encendió las alarmas sobre el estado actual del proyecto para la futura sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, una iniciativa que permanece inacabada y ahora exige una inyección de cerca de COP 16.000 millones para culminar su ejecución. Esta cifra fue revelada tras los resultados de un contrato de consultoría encargado de evaluar el avance y las necesidades técnicas de la obra, de acuerdo con la información entregada por el ente de control.

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Durante una visita de inspección, el personero de Bogotá, Andrés Castro, enfatizó que el diagnóstico técnico permite rescatar una parte importante de la estructura. Según sus declaraciones, “gran parte de la estructura es completamente funcional y hay que hacer unas intervenciones complementarias que van a permitir que en los próximos 16 meses esto pueda ser una realidad”. Así, el proyecto podría materializarse a mediano plazo si se resuelven los pendientes financieros y técnicos identificados en la consultoría.

Uno de los datos clave entregados por la Personería es que aproximadamente COP 7.000 millones, provenientes de recursos ya disponibles en una fase anterior, fueron recientemente liberados para reactivar el proceso constructivo. No obstante, pese a estos recursos, todavía resta una suma considerable para llegar a los COP 16.000 millones que los expertos consultores consideran necesarios para finalizar la sede.

Frente a esta situación, la Personería de Bogotá activó una mesa permanente de seguimiento, con el objetivo principal de vigilar la asignación de los recursos restantes, el desarrollo de los trabajos y las gestiones de las entidades encargadas. Este espacio permitirá evaluar acciones, responsabilidades y posibles omisiones relacionadas con los retrasos acumulados en la obra. Así mismo, se anunció la revisión de cerca de 45 procesos referidos a afectaciones que la construcción habría generado en el entorno y a los vecinos, lo que refleja la complejidad social que rodea el proyecto y la importancia de mitigar cualquier impacto adverso.

El organismo de control mantendrá la lupa sobre el proyecto durante los próximos meses, con la finalidad de verificar que se realice el avance esperado y que todas las entidades responsables cumplan con sus compromisos para garantizar la terminación de la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero falta para terminar la sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo?

Según la Personería de Bogotá, pese a haber liberado cerca de COP 7.000 millones para continuar la construcción, aún falta una suma importante para arribar a los COP 16.000 millones estimados por la consultoría. Esto significa que restan aproximadamente COP 9.000 millones por conseguir para finalizar el proyecto.

¿Por qué la Personería de Bogotá hará seguimiento a los procesos de la obra?

La Personería asumió el seguimiento para vigilar que los recursos destinados se utilicen correctamente y que las entidades responsables avancen oportunamente en los trabajos. Además, supervisará cerca de 45 procesos sobre afectaciones al entorno y a los vecinos, buscando establecer responsabilidades ante cualquier retraso o impacto negativo de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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