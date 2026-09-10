Por: Portal Bogotá

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El Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero de Bogotá anunció una invitación especial para disfrutar de ‘Bye Bye Fabio’, un evento dirigido a familias e infancias que explora las posibilidades del Teatro Ilustrado. De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta iniciativa hace parte de la programación cultural de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, y tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 11:00 a. m., en la Sala Audiovisual del CEFE Chapinero. La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa, ya que está sujeta al aforo disponible.

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Este evento, descrito por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en su sitio web, inicia con el taller “Crea tu amigo imaginario” y continúa con la puesta en escena de la obra. La dramaturgia está a cargo de María Adelaida Palacio, la dirección es de Federico Bautista y Daniel Ortiz, y la producción corre por cuenta de Cuerpos que Gritan en coproducción con CasaTinta. La obra está diseñada para conectar con públicos infantiles y sus familias, generando un espacio de diálogo creativo en torno a la imaginación y los temores propios de la infancia.

‘Bye Bye Fabio’ introduce a los espectadores a los personajes Adolfo y Conejo, quienes, como amigos imaginarios, observan a Fabio en su primer día de colegio mientras ambos se preguntan qué podría sucederle fuera del hogar. La escena detalla el ritual de preparación de Fabio antes de salir: camisa blanca, falda rosa, medias de Spiderman, morral con numerosos útiles y otros elementos que aportan un toque de humor y ternura. El relato plantea la incertidumbre y la inevitable despedida, dando paso a un universo donde lo inesperado desafía a los personajes y, por extensión, al público asistente.

La dinámica de la obra busca que niños y familias reflexionen sobre el crecimiento, la autonomía y el valor de enfrentar nuevos retos en la vida. La participación es gratuita y se debe registrar previamente a través del enlace divulgado por la Secretaría de Cultura en sus canales oficiales.

La programación cultural de Bogotá continúa enriqueciendo la oferta gratuita con actividades para toda la familia, como lo ha destacado la entidad en sus recientes convocatorias.

¿Cómo inscribirse para asistir gratis a la obra ‘Bye Bye Fabio’ en el CEFE Chapinero?

Para poder disfrutar de la experiencia ‘Bye Bye Fabio’ es necesario inscribirse previamente a través del enlace proporcionado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en su portal oficial. El acceso depende de la disponibilidad de aforo, por lo que se recomienda hacer la inscripción lo antes posible.

¿Qué es el Teatro Ilustrado y cómo se presenta en ‘Bye Bye Fabio’?

El Teatro Ilustrado, según se presenta en la programación de la Secretaría de Cultura, es una modalidad escénica que combina recursos visuales con la actuación en vivo, invitando a la audiencia a explorar mundos imaginarios. En ‘Bye Bye Fabio’, este formato permite conectar con los temas de la infancia y sus emociones a través de imágenes y personajes entrañables, promoviendo la creatividad en el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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