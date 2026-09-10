Por: Portal Bogotá

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Un hecho alarmante se registró en Bogotá, donde fue rescatado un niño de aproximadamente un año de edad, quien había sido abandonado durante la madrugada en el barrio Catalina, localidad de Kennedy. De acuerdo con información de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el menor fue encontrado dormido frente a una vivienda, expuesto a la intemperie y acompañado únicamente de una maleta con objetos para su cuidado y algunos juguetes.

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La intervención de la comunidad resultó clave para la pronta atención del caso. Según reportaron medios institucionales, un residente del sector alertó a las autoridades luego de escuchar golpes en la puerta de su casa. Tras recibir el llamado, los patrulleros de vigilancia asistieron al lugar y confirmaron la presencia del menor, iniciando de inmediato los procedimientos establecidos para estos casos.

Con el fin de esclarecer las circunstancias, la Policía de Bogotá, a través de su Seccional de Protección y Servicios Especiales, adelantó labores de vecindario e inspeccionó las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector. En los registros se puede observar a una mujer llevando al niño en sus brazos, horas antes de que fuera hallado, un elemento que ahora hace parte de la investigación para determinar las razones detrás del abandono.

Después de su hallazgo, las autoridades activaron la ruta de atención integral, un conjunto de acciones que permite brindar protección inmediata a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Gracias a este protocolo, el menor fue trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de iniciar el proceso administrativo para restablecer sus derechos y garantizar su bienestar.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para ello, están disponibles la Línea de Emergencias 123 y la Línea 141, canales diseñados para brindar atención oportuna y tramitar las denuncias correspondientes. Además, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) se continúa promoviendo el llamado a denunciar hechos contrarios a la convivencia o de carácter delictivo, lo que contribuye a investigaciones eficaces y a fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la ruta de atención integral para niños abandonados en Bogotá?

La ruta de atención integral se activa tan pronto las autoridades reciben una alerta sobre un niño abandonado. Inicia con la intervención de patrullas de vigilancia y la Seccional de Protección de la Policía de Bogotá, quienes garantizan la seguridad del menor. Posteriormente, este es trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se desarrolla un proceso administrativo para restablecer sus derechos y definir su situación de protección.

¿Qué pasos seguir para denunciar casos de abandono infantil en Bogotá?

Para denunciar casos de abandono infantil, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas, o con la Línea 141, especializada en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Estos canales garantizan atención oportuna y la activación de los procedimientos de protección establecidos por las autoridades en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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