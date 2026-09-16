La iglesia principal de Montenegro, Quindío, uno de los lugares más representativos del municipio y un punto de interés para visitantes, tendrá que ser demolida por completo luego de los graves daños que sufrió durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La decisión fue tomada después de varias evaluaciones técnicas que determinaron que la estructura ya no ofrecía las condiciones necesarias de seguridad para mantenerse en pie.

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El templo fue construido entre 1912 y 1924 y durante más de un siglo hizo parte de la historia de Montenegro. Su estructura, elaborada principalmente con madera y bahareque, además de algunas zonas con concreto, no cuenta con las condiciones de resistencia sísmica que actualmente exigen las construcciones.

Tras el terremoto, algunas paredes quedaron en riesgo de colapso y los estudios también evidenciaron que buena parte de la madera había llegado al final de su vida útil. La iglesia, que incluso había logrado mantenerse en pie después del terremoto de 1999, no pudo superar las afectaciones de este nuevo movimiento.

Por razones de seguridad, las autoridades y representantes de la Iglesia determinaron que conservar el edificio representaba un riesgo para quienes transitan por la zona.

El obispo de la región anunció que el objetivo ahora será levantar un nuevo templo, con una estructura más liviana y condiciones que permitan afrontar de mejor manera futuros movimientos sísmicos.

La demolición marcará el final de una construcción que durante más de 100 años acompañó a varias generaciones de habitantes de Montenegro. Sin embargo, la intención es que el nuevo templo conserve el papel religioso y cultural que tuvo la iglesia histórica.

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La comunidad también está siendo invitada a participar en el proceso de reconstrucción, para que, aunque el edificio cambie, parte de la historia que representa pueda permanecer.

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