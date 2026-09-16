Por: Noticiero 90 minutos

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El norte de la ciudad vivió momentos críticos tras el terremoto más reciente, y uno de los sectores más impactados fue Chiminangos II. Actualmente, sus habitantes enfrentan varias dificultades que han complicado aún más su día a día: han señalado la existencia de inconsistencias en el censo oficial de damnificados y sufren la ausencia del servicio de gas domiciliario, lo que ha llevado a un aumento significativo en los costos de energía por la adquisición obligatoria de estufas eléctricas. De acuerdo con reportes de Noticiero 90 Minutos, la comunidad pide un acompañamiento más efectivo por parte de las autoridades regionales para salir de la incertidumbre.

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Las denuncias sobre la falta de claridad en los censos surgen a partir de la clasificación asignada a los apartamentos dañados. Hay quienes reciben una calificación de “no habitable” —con etiqueta roja según el sistema que determina el nivel de riesgo estructural— pero aparecen en el censo como si pudieran ser habitados. Esta falta de coherencia, según narran los residentes, limita gravemente el acceso a ayudas y recursos destinados a los afectados. Esther Lucía Ordoñez, vecina del sector, explicó que se han realizado censos “mal digitados”, y que la información errada impide que muchas familias reciban la asistencia necesaria.

La confusión no se limita a la clasificación de riesgo. Según las imágenes compartidas por Laura Velandia para 90 minutos, múltiples torres presentan daños estructurales evidentes, como grietas profundas y afectación en escaleras, lo que ha llevado a una intervención improvisada de los mismos habitantes: algunos han intentado reforzar columnas y estructuras con herramientas propias, aunque reconocen que esa no es la solución que esperan. Esneda Cortez, otra residente de Chiminangos II, enfatizó la necesidad de respuestas claras por parte de la alcaldía, especialmente acerca del futuro de las edificaciones y sobre cuándo podrán recuperar algo de tranquilidad, pues la situación actual mantiene a los vecinos en constante zozobra.

En medio del desorden administrativo, la falta de gas ha obligado a los habitantes a cambiar su forma de cocinar y afrontar nuevos gastos. El mal estado de las redes internas y la falta de un plan concreto para restablecer el servicio agravan la vulnerabilidad de las familias. Por todo esto, la comunidad insiste en el llamado a las autoridades para revisar los censos, normalizar los servicios públicos y definir qué pasará con las viviendas afectadas por el terremoto.

¿Por qué hay inconsistencias en los censos de las viviendas afectadas en Chiminangos II?

Las inconsistencias denunciadas por los habitantes de Chiminangos II tienen su origen en la clasificación errada de los apartamentos en los registros oficiales tras el terremoto. Según relatos de los vecinos recogidos por Noticiero 90 Minutos, algunas viviendas con daños mayores y etiqueta de riesgo aparecen en los censos como habitables, lo que dificulta el acceso a ayudas y genera incertidumbre sobre las acciones a seguir.

¿Cómo afecta la falta de gas a las familias de Chiminangos II tras el terremoto?

La ausencia del servicio de gas ha llevado a que los habitantes deban recurrir a estufas eléctricas para cocinar, incrementando drásticamente el costo mensual del servicio de energía. Esta situación añade una preocupación extra en medio de la crisis, pues muchas familias no cuentan con los recursos para asumir estos gastos y esperan una pronta solución de parte de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.