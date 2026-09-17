Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta a los organismos de emergencia de Cali desde este 17 de septiembre. De acuerdo con la información reportada por el Cuerpo de Bomberos de Cali, el incendio en el sector de Altos de Menga ha requerido la movilización de personal en varios puntos estratégicos, con el propósito de contener la propagación de las llamas y proteger las áreas aledañas.

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La conflagración inició en horas recientes y, tras cerca de cuatro horas de labores ininterrumpidas, los bomberos aún luchan por controlar completamente el fuego. Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos en la zona, han complicado significativamente el desarrollo de las labores de control. Estos vientos favorecen que el fuego avance con rapidez y dificultan el trabajo de las cuadrillas, que se ven obligadas a distribuirse y reorganizar sus esfuerzos de manera constante para evitar que el incendio se extienda por más áreas de Altos de Menga, según lo confirmado en los reportes oficiales.

El despliegue de la respuesta ha sido considerable. Según la información suministrada, alrededor de 140 unidades de emergencia permanecen activas en distintos frentes de trabajo para enfrentar la emergencia. En uno de los lugares donde se intenta controlar el avance de las llamas, más de 40 bomberos concentran sus esfuerzos, evidenciando la magnitud del operativo. Las labores se enfocan en la contención y en evitar que el fuego cruce hacia nuevas zonas, priorizando la protección de viviendas y de la infraestructura cercana.

Las autoridades, hasta el momento, no han dado por superado el evento. El incendio sigue bajo atención estricta de los organismos de socorro y de los equipos de emergencia, que han manifestado su compromiso de permanecer en la zona hasta controlar por completo la conflagración. Así, en medio de condiciones adversas, la prioridad de las entidades continúa siendo la seguridad de la comunidad de Altos de Menga y la mitigación de daños que pueda provocar el fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el viento al control de incendios en Cali?

El viento es un factor crítico en el manejo de incendios, como se ha evidenciado en el caso de Altos de Menga, Cali. Su presencia puede hacer que las llamas se propaguen con mayor velocidad y en direcciones impredecibles, dificultando que los bomberos establezcan líneas efectivas de contención y obligando a adaptar constantemente las estrategias de respuesta.

¿Cuántos bomberos han participado en el operativo por el incendio en Altos de Menga?

De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos de Cali, cerca de 140 unidades de emergencia han sido desplegadas para atender el incendio en Altos de Menga. En uno de los frentes más críticos, más de 40 bomberos trabajan directa y coordinadamente para controlar la conflagración.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.