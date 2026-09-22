Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro y madre de sus dos hijos mayores, aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirar el esquema de seguridad que tenía asignado. La dirigente hizo pública su inconformidad y sostuvo que la medida se tomó pese a que, según ella, todavía existen factores que representan un riesgo para su integridad.

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Herrán explicó que el proceso para obtener protección comenzó antes de que terminara el gobierno de su expareja. De acuerdo con su relato, en octubre de 2025 tuvo que acudir a una tutela para que la UNP atendiera su solicitud de seguridad, después de que se documentaran varios hechos que, según ella, afectaban su seguridad.

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La protección que recibió fue modificándose con el tiempo. Inicialmente, la entidad le asignó un chaleco y un celular; posteriormente, después de un atentado ocurrido en 2023, contó con un escolta y, hace aproximadamente un año, con un vehículo convencional. Ahora, la decisión comunicada por la UNP contempla el retiro de esas medidas.

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La exesposa de Petro también mencionó un episodio ocurrido el pasado 15 de septiembre. Según su versión, su escolta le advirtió sobre el seguimiento de dos hombres. Herrán afirmó que, posteriormente, desde la Policía le indicaron que no estaba en riesgo porque en Cajicá no había presencia paramilitar, argumento que cuestionó al señalar que permanece buena parte del mes fuera de ese municipio y que ha tenido otros incidentes durante sus desplazamientos por el territorio.

“Los hago responsables por mi vida”, manifestó Herrán al referirse a la UNP y al Gobierno Nacional. La dirigente también aseguró que varias personas de su equipo permanecen amenazadas y que algunas han sobrevivido a atentados. Pese al retiro de la protección, afirmó que continuará con su trabajo como defensora de los derechos humanos y de la vida.

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El caso de Herrán se suma al de varios exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro a quienes la UNP también les retiró sus esquemas de seguridad. Entre los nombres mencionados aparecen los exministros Antonio Sanguino, Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila, Edwin Palma y Rosa Yolanda Villavicencio, además de Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia, quien anunció que apelará la decisión.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.