Por: El Espectador

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Los langostinos al ajillo cremosos son una receta insignia de la gastronomía colombiana, reconocida por su sencillez y sabor exquisito. Este plato se distingue por el contraste entre la textura jugosa de los langostinos y la cremosidad de una salsa basada en mantequilla, ajo y crema de leche. Se sirve tradicionalmente sobre patacones crocantes, realzando la mezcla de sabores tropicales característicos de la cocina local.

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La preparación inicia con la selección de ingredientes: para cuatro porciones se requieren 500 gramos de langostinos limpios, dos cucharadas de mantequilla (más dos cubitos adicionales para el final), un chorrito de aceite, media cebolla roja picada finamente, cuatro dientes de ajo picados, sal y pimienta al gusto, media taza de crema de leche y cebollín picado para decorar. El aceite junto con la mantequilla evitan que esta última se queme durante el primer paso, que consiste en derretir ambos ingredientes en una sartén a fuego bajo. Con esto se desarrolla la base aromática necesaria para el platillo.

Una vez lista la mantequilla, se agregan la cebolla y el ajo picados, que se deben sofreír suavemente hasta que estén blandos. Esta combinación aporta un balance entre lo dulce y lo picante, fundamental para resaltar el sabor de los mariscos. Al haber alcanzado la suavidad deseada en la base, se suman los langostinos y se condimentan con sal y pimienta. La cocción debe continuar hasta que los langostinos transformen su color y consigan la textura ideal, conservando su jugosidad.

Para dar el toque cremoso, se incorpora la crema de leche en el último momento; entonces se apaga el fuego y se añaden los cubitos extra de mantequilla, logrando una emulsión que espesa la salsa y le brinda brillo. Finalmente, un poco de cebollín fresco picado se espolvorea por encima para aportar un matiz aromático y visual antes de servirlos sobre patacones dorados, logrando así un resultado vistoso y delicioso.

Si le entusiasma la cocina creativa y desea compartir sus propias recetas, puede escribir a Tatiana Gómez Fuentes al correo publicado por El Espectador.

¿Cómo hacer langostinos al ajillo cremosos en casa con ingredientes colombianos?

Preparar langostinos al ajillo cremosos requiere ingredientes básicos como langostinos, mantequilla, ajo, cebolla roja, crema de leche y condimentos simples. Basta con sofreír la cebolla y el ajo en mantequilla, sumar los langostinos y sazonar, añadir la crema, emulsionar con mantequilla extra y terminar con cebollín fresco. Puede servirse sobre patacones, un acompañante típico colombiano.

¿Qué significa “emulsionar” en la cocina y por qué es importante en esta receta?

“Emulsionar” en la cocina implica mezclar ingredientes que normalmente no se integran, como la grasa de la mantequilla y la crema de leche. Al hacerlo, la salsa queda más espesa, brillante y homogénea, lo que aporta cremosidad y un mejor acabado al plato final de langostinos al ajillo cremosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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