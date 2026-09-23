Por: El Espectador

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Las autoridades de Bogotá se encuentran en medio de una investigación por el asesinato de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en el sector de Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad. Según información preliminar, las víctimas tendrían entre 33 y 45 años de edad y presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. Los cuerpos fueron hallados en una vía pública, lo que contribuyó a que el caso generara gran alerta entre los residentes del área.

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Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía, que se encargaron de acordonar la zona para garantizar la conservación de la evidencia y permitir que los investigadores realizaran la inspección de los cuerpos. Durante las primeras diligencias, estos funcionarios recopilaron elementos materiales probatorios que serán fundamentales para esclarecer lo sucedido, según detalló la Policía.

En el desarrollo de la investigación, la Policía Judicial revisa detalladamente las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. El objetivo de este análisis es establecer la forma como las mujeres llegaron al sitio del crimen, si estaban acompañadas y quiénes podrían estar vinculados al ataque. La Policía explicó que se está verificando la trazabilidad de los registros de video para determinar si las víctimas eran residentes del sector o si provenían de otras zonas de la ciudad.

Adicionalmente, las autoridades buscan confirmar plenamente la identidad de las dos mujeres. Aún no se ha establecido si vivían en Arborizadora Baja o si solo estaban de paso. Por el momento, no hay detenidos ni se han dado a conocer posibles móviles del doble homicidio, y las autoridades tampoco se han pronunciado sobre las relaciones que pudiesen existir entre las víctimas ni acerca del lugar exacto en el que ocurrió el ataque.

Este crimen se suma a los 545 homicidios que Bogotá registró en el primer semestre de 2026, una reducción del 7,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 588 asesinatos. Sin embargo, como informó Bogotá Cómo Vamos, este sigue siendo el tercer primer semestre con más homicidios desde 2019, solo superado por 2021 y 2025, evidenciando que, aunque ha habido avances, la ciudad está lejos de alcanzar el objetivo de una tasa de homicidios de un solo dígito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investigan el asesinato de dos mujeres en Arborizadora Baja?

Las autoridades investigan el homicidio de dos mujeres cuyas edades oscilarían entre 33 y 45 años, luego de hallar sus cuerpos con heridas de arma de fuego en una vía pública de Arborizadora Baja. El caso es prioritario ya que busca determinar las circunstancias del crimen, identificar a las víctimas y esclarecer la posible relación entre ellas y el motivo detrás del ataque, según la información entregada por la Policía.

¿Qué significa trazabilidad en la investigación policial?

En el contexto de la investigación policial, la trazabilidad hace referencia al seguimiento y análisis de registros, como grabaciones de cámaras de seguridad, para reconstruir los movimientos y eventos previos relacionados con el crimen. Esta labor ayuda a establecer rutas, acompañantes y posibles responsables, permitiendo así armar una secuencia exacta de cómo ocurrieron los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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