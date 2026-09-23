Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá mantiene una postura firme en su enfrentamiento contra el hurto de vehículos, y los recientes resultados lo confirman. De acuerdo con la Policía de Bogotá, una rápida reacción gracias a la activación del plan candado permitió la captura de un hombre que había hurtado un vehículo blanco en el barrio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad. Según el reporte policial, el hecho se registró cuando el sujeto, mediante la modalidad de halado —una técnica que consiste en abrir vehículos sin el uso de llaves legítimas—, tomó el coche y trató de huir del área.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta de la Policía fue inmediata: las patrullas, que realizaban actividades de registro, recibieron la alerta por parte de la central de radio y pusieron en marcha el plan candado. Esta estrategia consiste en coordinar el cierre y control de vías para dificultar la fuga de los delincuentes y facilitar la recuperación de los bienes robados. Gracias a esta acción, lograron ubicar e interceptar el vehículo en el barrio El Tintal. Durante el procedimiento se capturó al hombre de 38 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades y deberá responder judicialmente por el delito de hurto.

La Policía informó que durante el año 2026, con la ejecución sostenida de acciones de vigilancia, inspección e investigación, ya han sido recuperados 832 vehículos y 1.190 motocicletas hurtadas en la capital. Estos datos, revelados por la entidad, evidencian el impacto positivo de los métodos de reacción rápida y la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hace un llamado permanente a la ciudadanía para que utilice la Línea de Emergencias 123, un canal fundamental para alertar sobre delitos en curso y contribuir a que se logren capturas efectivas.

Por último, como se muestra en el video divulgado por la Policía de Bogotá en la red social X, durante la captura se hallaron herramientas destinadas a violentar seguros y abrir automotores, lo que ratifica la especialización de algunos delincuentes en esta modalidad. Las autoridades insisten en que la denuncia y la colaboración ciudadana continúan siendo esenciales para que la capital siga avanzando hacia un entorno más seguro.

¿Cómo funciona el plan candado de la Policía de Bogotá para evitar el robo de vehículos?

El plan candado es una estrategia policial que consiste en coordinar el cierre y control inmediato de vías en zonas donde se reporta un hurto, permitiendo bloquear posibles rutas de escape de los delincuentes y facilitando la recuperación del bien robado. Su efectividad depende de la rapidez de la alerta y de la actuación integrada de varias patrullas.

¿Por qué es importante denunciar delitos a través de la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La denuncia inmediata a través de la Línea de Emergencias 123 es crucial porque permite que las autoridades reciban información en tiempo real, lo cual incrementa la posibilidad de una reacción efectiva y la materialización de capturas. Además, contribuye a procesos investigativos y judiciales fundamentales para la seguridad de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z