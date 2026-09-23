Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El chile chipotle es un ingrediente emblemático de la cocina mexicana, y esta receta lo utiliza como principal fuente de sabor en un plato con origen italiano: los espaguetis. La propuesta homenajea la mezcla de culturas gastronómicas, combinando camarones marinados y cocinados rápidamente con una salsa cremosa y picante. De acuerdo con la información proporcionada, el plato se prepara rápidamente, pues requiere solo 10 minutos de preparación y 15 minutos de cocción, rindiendo para cuatro personas.

Sigue a PULZO en Discover

La base de la receta son camarones limpios, sal, ajo en polvo y paprika, ingredientes que se sazonan cuidadosamente antes de llevarse a una sartén muy caliente. El uso del aceite de oliva, típico tanto en la cocina italiana como en la mexicana contemporánea, permite resaltar los aromas y evita la sobrecocción del marisco. Los camarones deben saltearse solo hasta que cambien de color para mantener su textura jugosa.

La salsa, elemento central del plato, se prepara con queso crema, crema de leche y chipotles adobados, a los que se incorpora un diente de ajo y sal. La intensidad del picante puede adaptarse al gusto. Para darle mayor fluidez y potenciar el sabor, se añade un poco del agua donde se cocinó la pasta, técnica frecuentemente utilizada en la cocina italiana para amalgamar los ingredientes.

Una vez lista la salsa, se incorpora en la misma sartén donde se cocieron los camarones, aprovechando así todos los jugos y sabores. Al alcanzar el primer hervor, se añaden los espaguetis y los camarones, mezclando para que cada ingrediente quede bien impregnado con la salsa cremosa y especiada.

De acuerdo con el contexto histórico proporcionado, los espaguetis, uno de los formatos más populares de la pasta italiana, surgieron en el siglo XII. El término ‘spaghetti’ significa ‘cordón’ y sustituyó nombres como ‘maccaroni’ y ‘vermicelli’. Originalmente se servían solamente con aceite de oliva, queso y pimienta, y no fue sino hasta el siglo XVIII —según registros en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti— cuando comenzó la tradición de acompañarlos con salsa de tomate. Esta pasta, elaborada a base de harina de grano duro y agua, es reconocida por su forma delgada y su longitud aproximada de 30 centímetros. Su consumo se recomienda al ‘dente’, es decir, con una textura firme para potenciar su experiencia al paladar y favorecer la mezcla armónica con salsas de diversos orígenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la salsa cremosa de chipotle para espaguetis?

La salsa se elabora mezclando queso crema, crema de leche, chipotles adobados según la preferencia de picante, un diente de ajo y sal. Para darle la consistencia adecuada, se incorpora un poco del agua de cocción de la pasta y se cocina en la sartén donde se prepararon los camarones, permitiendo que los sabores se combinen antes de añadir la pasta.

¿Cuál es el origen de la palabra spaghetti y cómo ha evolucionado su consumo?

El término ‘spaghetti’ proviene del italiano y significa ‘cordón’. En sus primeros registros del siglo XII, la pasta se servía simplemente con aceite de oliva, queso y pimienta. Fue hasta el siglo XVIII que se documentó su combinación con salsa de tomate, específicamente en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti de 1837. Su consumo al ‘dente’ y la versatilidad para mezclarse con diversas salsas continúan siendo claves en su popularidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z