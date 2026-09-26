Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Papas chorreadas: un plato emblemático de la cocina colombiana

Sigue a PULZO en Discover

Las papas chorreadas son un referente en la gastronomía colombiana, reconocidas por su sabor y la mezcla de ingredientes que resaltan los productos de la región andina. Esta preparación utiliza principalmente papa pastusa o sabanera, variedades nativas que aportan textura suave y sabor tradicional al plato. De acuerdo con la receta, el tiempo estimado para preparar unas papas chorreadas es de aproximadamente 15 minutos, a lo que se suman 40 minutos de cocción, rindiendo para cuatro porciones generosas.

La preparación inicia con un paso clave llamado "chalequear" las papas, que consiste en hacer cortes irregulares en la cáscara. Este detalle permite que la papa absorba mejor los sabores. Luego, se cocinan hasta que queden blandas. Mientras tanto, en otra olla, se prepara el famoso ‘guiso’ chorriado: se agrega aceite achiotado (aceite vegetal infusionado con achiote para dar color y sabor), la parte blanca de la cebolla larga, comino, ajo y sal. Todo se sofríe para crear una base aromática.

Transcurridos algunos minutos, se suma tomate rallado y una rama de cilantro, ingredientes que potencian el sabor del guiso. Tras unos 20 minutos de cocción a fuego muy bajo y con la olla tapada, el cilantro se retira para que la salsa no quede demasiado intensa. El siguiente paso es agregar crema de leche y fécula de maíz disuelta en agua, lo que ayuda a espesar la salsa, junto con queso doble crema y sal al gusto. Esta mezcla se cocina hasta que el queso se funda completamente. Finalmente, se incorpora la parte verde de la cebolla larga y se vierte esta salsa caliente sobre las papas cocidas, logrando el característico ‘chorreo’ que le da nombre al plato.

De acuerdo con la información presentada, la papa tiene una historia profunda en Colombia y Sudamérica. Este tubérculo se cultivó originalmente en la región andina y fue descubierto por los conquistadores en la provincia colombiana de Vélez en el año 1537, quienes lo llevaron a España 13 años después. Con el paso del tiempo, las papas se han convertido en alimentos imprescindibles no sólo en Colombia —en platos como ajiaco, sancocho, mondongo y mute santandereano— sino a nivel mundial, por su versatilidad y valor culinario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las papas chorreadas tradicionales en la gastronomía colombiana?

Las papas chorreadas se elaboran cocinando papas pastusas o sabaneras con cortes irregulares en su cáscara. Se bañan con un guiso espeso preparado con aceite achiotado, cebolla larga, tomate, comino, ajo, crema de leche, fécula de maíz, queso doble crema y cilantro. El guiso se cocina lentamente hasta lograr una salsa suave y se sirve caliente sobre las papas cocidas.

¿Cuál es el origen y la historia de la papa en Colombia?

Según la información del recetario, la papa se originó en la región andina y fue descubierta por los conquistadores en 1537, en la provincia colombiana de Vélez. Trece años después fue llevada a España y, desde entonces, ha sido protagonista de múltiples recetas en todo el mundo y especialmente en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z