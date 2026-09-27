Por: El Espectador

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La frescura y el toque exótico de la cocina vietnamita llegan a su mesa con una receta sencilla y llena de color: ensalada de repollo morado y repollo blanco, acompañada de pollo, mango y un aderezo cítrico con salsa de pescado. Esta propuesta se apoya exclusivamente en ingredientes frescos y accesibles para ofrecer una explosión de texturas y sabores, ideal para quienes buscan opciones ligeras pero completas. De acuerdo con la información facilitada en la receta, la preparación es rápida y eficiente, con solo diez minutos para alistar los ingredientes y quince minutos para el cocinado, lo que la convierte en una alternativa perfecta para el almuerzo o la cena.

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Para la base de la ensalada, se emplea una taza de repollo morado y una de repollo blanco, que aportan un contraste llamativo en la presentación. Junto a ellos, media zanahoria y medio mango maduro —pero firme—, así como media cebolla morada cortada en julianas, complementan el conjunto de vegetales y frutas. Dos filetes de pechuga de pollo, previamente salpimentados y cocidos en sartén hasta dorar, ofrecen la cuota proteica indispensable. Para resaltar el sabor y brindar un toque crujiente, se suma maní tostado al gusto y hojas de cilantro fresco.

El proceso inicia con cortar finamente los vegetales y el mango; después, se cocinan las pechugas de pollo, que se cortan en tiras. Para el aderezo, basado en la tradición vietnamita, se mezcla el zumo de medio limón, una cucharada de salsa de pescado, una de miel, un diente de ajo rallado y pimpienta roja en escamas. Se recomienda mezclar todos los vegetales con el mango en un bowl, agregar el aderezo y revolver cuidadosamente para impregnar los sabores. Por último, se sirve con el pollo, el maní y el cilantro.

Esta ensalada es una clara muestra de la versatilidad de la gastronomía vietnamita, donde los sabores ácidos, dulces y picantes se combinan en armonía. Si usted se anima a experimentar en la cocina con recetas como esta, la invitación es a compartir sus creaciones escribiendo al correo de Tatiana Gómez Fuentes, como se indica en la receta original proporcionada por El Espectador.

¿Qué ingredientes lleva la ensalada vietnamita de repollo y pollo?

La ensalada incluye repollo morado, repollo blanco, zanahoria, mango maduro pero firme, cebolla morada, pechuga de pollo, maní tostado y cilantro fresco. Para el aderezo se utiliza zumo de limón, salsa de pescado, miel, ajo rallado y pimienta roja en escamas.

¿Cómo se prepara el aderezo típico para ensalada vietnamita?

El aderezo se realiza mezclando el zumo de medio limón, una cucharada de salsa de pescado, una de miel, un diente de ajo rallado y pimienta roja en escamas hasta obtener una salsa homogénea y balanceada que resalta el frescor de la ensalada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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