Por: El Espectador

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El helado casero de feijoa y hierbabuena es una propuesta que evoca la esencia de la gastronomía colombiana y apuesta por ingredientes frescos y naturales. Para prepararlo, es importante batir la mezcla durante 40 minutos, una indicación puntual que asegura una textura cremosa y uniforme. De acuerdo con la información suministrada, este postre se elabora en aproximadamente 45 minutos, considerando 30 minutos de preparación y 15 minutos de cocción, lo que permite obtener seis porciones generosas.

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La receta comienza con una cuidadosa selección de ingredientes: seis feijoas maduras, jugo de un limón, leche entera, crema de leche, leche condensada, un manojo pequeño de hierbabuena, cuatro yemas de huevo y azúcar. Además, se aprovechan las cáscaras de feijoa para preparar un confite, agregando un elemento decorativo y un toque de sabor adicional, mientras que la mezcla se enfría y toma cuerpo empleando hielo y sal gruesa.

El procedimiento inicia con el lavado y preparación de la feijoa; la pulpa y las cáscaras se reservan por separado. Las cáscaras se cocinan en agua y azúcar hasta obtener un confite brillante y almibarado. La pulpa, mezclada con jugo de limón, se procesa hasta lograr un puré suave, luego se refrigera para mantener su frescura. Paralelamente, la leche, crema de leche, leche condensada y hierbabuena se calientan sin hervir, se dejan infusionar por diez minutos y después se cuelan. Ya a punto, esta mezcla se combina poco a poco con las yemas batidas con azúcar, cuidando que no se cocinen antes de tiempo.

La unión de los ingredientes se cocina a fuego bajo hasta que la mezcla adquiera la consistencia de ‘napé’, es decir, que cubra el dorso de una cuchara dejando una línea al pasar el dedo. Luego de enfriar, se integra el puré de feijoa. El proceso de batido manual sobre un baño de hielo con sal gruesa durante al menos 30 minutos es crucial para una textura óptima. Finalmente, se sirve adornando con cáscara confitada y hojas de hierbabuena.

La historia del helado, según el artículo, tiene raíces ancestrales en China, donde en el siglo II a.C. se combinaban hielo, leche y arroz. Más adelante, en el siglo XIII, Marco Polo llevó este conocimiento a Italia, dando paso al sorbete y su evolución en Europa. En 1715, la introducción del helado en la corte francesa por María Antonieta lo consolidó en la gran gastronomía, una expansión que se aceleró a partir del siglo XIX con la invención de la máquina de helados, permitiendo su producción y consumo a gran escala.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar un helado casero de feijoa y hierbabuena paso a paso?

La preparación de este helado empieza por lavar y partir las feijoas, reservando pulpa y cáscaras. Las cáscaras se confitan en agua y azúcar, mientras la pulpa, procesada con jugo de limón, se mantiene fría. Se infusionan la leche, la crema, la leche condensada y la hierbabuena, se mezclan con yemas y azúcar, luego se cocina la base hasta que espese. Tras enfriar, se mezcla con el puré y se bate la mezcla sobre un baño de hielo con sal durante 40 minutos. El helado final se decora con cáscara confitada y hojas de hierbabuena.

¿Cuál es el origen del helado y cómo evolucionó hasta la actualidad?

De acuerdo con la información proporcionada en el artículo, el helado surgió en la antigua China al mezclar hielo, leche y arroz. Marco Polo llevó esta idea a Italia en el siglo XIII, adoptándose posteriormente en Europa como sorbete. María Antonieta lo introdujo en la corte francesa en 1715, y la invención de la máquina de helados en el siglo XIX impulsó su producción y popularidad global. El término ‘napé’ se refiere a la textura ideal de la mezcla, que debe cubrir el dorso de una cuchara.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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