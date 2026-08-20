Por: El Espectador

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El proceso judicial por el magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, sigue avanzando con sentencias claves para esclarecer este crimen. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias “Caleño”, y Cristian Camilo González Ardila han reconocido, mediante un preacuerdo con las autoridades, su participación en las actividades de planeación y logística del atentado que tuvo lugar en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

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La aprobación de este preacuerdo fue avalada por una juez penal especializada, quien condenó a Mora Silva a 15 años y ocho meses de prisión, mientras que González Ardila recibió una sentencia de 11 años y siete meses de prisión. Cada uno fue imputado según su rol individual por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y sus partes, concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos, según precisó el ente investigador. Todas las decisiones judiciales han sido sustentadas a partir de las pruebas presentadas y la información recopilada por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Según las indagaciones de la Fiscalía, Mora Silva fue quien contactó al joven de 15 años que ejecutó el disparo mortal contra Miguel Uribe Turbay. El día del ataque, el adolescente sostuvo una videollamada con otros implicados en el crimen, incluyendo a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, quienes le dieron instrucciones precisas sobre cómo actuar. González Ardila, por su parte, se comprometió a recoger la motocicleta que utilizó el menor de edad en el atentado y recibir una transferencia económica para el combustible, facilitando el intento de huida. Sin embargo, el plan no se concretó: el menor fue capturado por el esquema de protección antes de alcanzar el lugar de encuentro.

Estas condenas suman siete los fallos judiciales relacionados con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Cabe destacar la reciente condena a Harold Daniel Barragán Ovalle, sentenciado a 21 años y cuatro meses de prisión luego de haberse comprobado, según la Fiscalía, su intervención en la coordinación previa y posterior al ataque mediante videollamadas, así como la selección tanto del lugar del atentado como del menor que disparó. Además, se le atribuyó facilitar la ocultación de alias “Chipi” para evitar su captura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se imputaron a los responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

Los principales delitos por los cuales fueron condenados Jhorman David Mora Silva, Cristian Camilo González Ardila y Harold Daniel Barragán Ovalle incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos. Cada uno recibió su sentencia de acuerdo con el grado de participación y las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo se coordinó el ataque contra Miguel Uribe Turbay según la Fiscalía?

Las evidencias recaudadas por la Fiscalía General de la Nación demostraron que la coordinación del asesinato se hizo, en parte, mediante videollamadas entre algunos de los implicados. Durante estas, se definieron detalles como el sitio del atentado y el procedimiento a seguir, y se impartieron instrucciones precisas al joven que ejecutó el ataque, quien tenía apenas 15 años al momento de los hechos.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.