Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de la estrategia institucional "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", mantiene una lucha constante por la recuperación del espacio público con el objetivo de reducir oportunidades para actividades delincuenciales. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, recientemente se llevó a cabo un operativo enfocado en el desmonte de cambuches instalados en el corredor de la calle 26, que abarca desde el centro hasta el oriente de la ciudad. Este procedimiento arrancó a las 8:00 a. m., precisamente en la calle 26 con carrera 3, dentro de la localidad de Santa Fe, donde el primer cambuche intervenido se ubicaba bajo un puente peatonal y estaba habitado por tres personas.

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La operación también se extendió a la localidad de Los Mártires, donde se procedió al levantamiento de más estructuras improvisadas utilizadas por habitantes de calle. Este esfuerzo no fue aislado: participaron varias entidades distritales como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración Social, la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), además del acompañamiento de las alcaldías locales. Su trabajo coordinado permitió que el corredor de la calle 26 fuera recorrido y supervisado, garantizando tanto la limpieza del sector como la restitución del espacio previamente ocupado.

Durante aproximadamente tres horas y media, la intervención dejó como resultado principal el desmonte de 10 cambuches y la recolección de 10 metros cúbicos de residuos voluminosos. Adicional a la limpieza física, 18 ciudadanos en situación de calle fueron contactados y recibieron información sobre la oferta institucional destinada a su atención y eventual inclusión en programas sociales.

En lo que va de 2026, la articulación entre las diferentes entidades distritales ha permitido llevar a cabo 29 procedimientos de retiro de cambuches en la localidad de Santa Fe y 37 en Los Mártires. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia subraya la importancia de la veeduría y la participación activa de la ciudadanía para el éxito de estas acciones, invitando a informar cualquier situación irregular a la Línea de Emergencias 123, que juega un papel central en la lucha contra el crimen y la promoción de una ciudad segura para todos.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo de desmonte de cambuches en la calle 26 de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el operativo realizado en la calle 26 permitió desmontar 10 cambuches, recoger 10 metros cúbicos de residuos voluminosos y contactar a 18 habitantes de la calle, quienes conocieron la ayuda institucional disponible para ellos.

¿Qué entidades participaron en la recuperación del espacio público en la calle 26 de Bogotá?

En el procedimiento participaron varias entidades distritales como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración Social, la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y las alcaldías locales de Santa Fe y Los Mártires, trabajando de manera conjunta para recuperar y limpiar espacios tomados por habitantes de calle.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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