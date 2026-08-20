Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en Bogotá, presenta una nueva propuesta cultural destinada a crear un espacio de expresión artística en donde las protagonistas son las artistas sordas. Denominado ‘Bitácora Creativa: Escritos del desorden interior — fantasía de artistas sordas’, este taller se llevará a cabo el 20 y 21 de agosto de 2026, en horarios de 4:00 a 6:00 p. m. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, el acceso a este evento es completamente gratuito y está sujeto a la ocupación máxima del lugar.

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La iniciativa tiene como enfoque principal la exploración de la identidad, el mundo interior y las vivencias particulares de las artistas sordas a través de diferentes disciplinas del arte. En las sesiones, las asistentes podrán expresarse por medio del dibujo, la pintura, el collage, la escritura y la Lengua de Señas Colombiana, brindando así una plataforma que dignifica y hace visible la experiencia de quienes viven con discapacidad auditiva en la capital. Esto permite que la comunidad sorda comparta su visión del mundo, utilizando lenguajes alternativos y sensibilizando al público sobre la diversidad comunicativa en la sociedad.

El taller, según la agenda establecida, consta de dos sesiones principales. El jueves 20 de agosto se desarrollará una sesión exclusiva para el público sordo, sin la presencia de intérpretes, reconociendo la autonomía y el espacio propio de quienes se comunican a través de la Lengua de Señas Colombiana. En la siguiente jornada, el viernes 21 de agosto, se abrirán las puertas para familias mixtas de personas sordas y oyentes, e incluirá el acompañamiento de intérpretes para facilitar la integración de todos los participantes. Así, el Centro Felicidad de Chapinero busca contribuir al fortalecimiento de la inclusión y el intercambio cultural en Bogotá. Los interesados deben tener en cuenta que el taller está dirigido a artistas sordas y personas sordas mayores de 18 años, pero también está abierto a familias oyentes, lo que fomenta la construcción de comunidades más empáticas e inclusivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el taller ‘Bitácora Creativa’ para artistas sordas en Bogotá?

El taller ‘Bitácora Creativa: Escritos del desorden interior — fantasía de artistas sordas’ se llevará a cabo en el Centro Felicidad de Chapinero, en Bogotá, los días 20 y 21 de agosto de 2026, entre las 4:00 y 6:00 p. m., de acuerdo con Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa. La entrada es libre, pero está sujeta al aforo máximo del lugar.

¿A quién está dirigido el taller artístico inclusivo del CEFE Chapinero?

Según información oficial, el taller está dirigido principalmente a artistas sordas y personas sordas mayores de 18 años, pero también pueden participar familias oyentes, especialmente en la sesión del viernes 21 de agosto, que contará con apoyo de intérpretes para asegurar la comunicación entre todos los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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