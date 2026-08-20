Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para uno de los eventos más esperados del año en materia musical y cultural: la tercera edición del Festival Vallenato al Parque 2026. Esta celebración, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), convocará a miles de habitantes y visitantes en el emblemático Parque Simón Bolívar los días sábado 22 y domingo 23 de agosto. La apuesta reúne a grandes exponentes del vallenato, a emergentes figuras del género y a agrupaciones distritales, consolidando al festival como un referente indispensable de la identidad cultural en Bogotá. De acuerdo con la información oficial publicada por Idartes, la entrada es libre y está disponible para mayores de 18 años.

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Según María Claudia Parias, directora de Idartes, la singularidad del Festival Vallenato al Parque 2026 radica en su capacidad para ofrecer "un escenario público y gratuito" donde se expone la riqueza y diversidad del vallenato en todas sus formas, propiciando un encuentro entre la tradición, la memoria y las nuevas formas de interpretación artística. En esta edición, la oferta musical será liderada por figuras históricas como Amín Martínez, fundador de Los Chiches del Vallenato; Farid Ortiz; Otto Serge; Los Diablitos y Beto Zabaleta, sumándose a voces emergentes como Elder Dayán, Karen Lizarazo, Los K Morales y Ana del Castillo.

El compromiso con los artistas locales y distritales se mantiene como uno de los pilares del festival. Por ello, el evento contará también con la participación de agrupaciones bogotanas como Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual, Combo Nuestra Tierra, Jaime Espitaleta y VACAP. La programación artística, definida por Idartes en alianza con Olímpica Stereo, garantiza una experiencia sonora diversa durante las dos jornadas.

En su edición anterior, el festival contó con la asistencia de más de 52.000 personas, lo cual, según los organizadores, evidencia el posicionamiento del vallenato fuera de su territorio tradicional y el papel clave que ha asumido en la vida cultural de Bogotá. La tercera edición del Festival Vallenato al Parque busca fortalecer este fenómeno, reuniendo en un mismo escenario artistas históricos, nuevas generaciones y propuestas distritales, ratificando así la vitalidad del género.

¿Cuál es la programación del Festival Vallenato al Parque 2026 en Bogotá?

La programación del festival, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se desarrollará el sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Parque Simón Bolívar. Ambas jornadas presentarán a artistas históricos, nuevas generaciones y agrupaciones distritales, promoviendo la diversidad del vallenato en la ciudad.

¿Qué significa Idartes y cuál es su rol en Vallenato al Parque 2026?

Idartes corresponde al Instituto Distrital de las Artes, entidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá encargada de organizar y coordinar los festivales Al Parque, incluido Vallenato al Parque. Su papel es promover la cultura, incentivar la participación ciudadana y fortalecer la presencia de expresiones artísticas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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