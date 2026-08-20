Por: Portal Bogotá

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Este viernes 21 de agosto de 2026, varios barrios de Bogotá experimentarán cortes programados en el suministro de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en las redes, ejecutados por Enel Colombia, empresa responsable del servicio. De acuerdo con la información oficial difundida por Enel Colombia a través del portal bogota.gov.co, la medida afecta a diferentes localidades y tiene como propósito realizar intervenciones técnicas que buscan mejorar la calidad del suministro para los usuarios.

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Las interrupciones de energía se realizarán en franjas horarias específicas y en sectores puntuales de la ciudad. En la localidad de Engativá, el corte será de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. en el barrio Normandía, comprendido entre la calle 52 y la calle 55, de la carrera 69 a la 72. Por su parte, en Fontibón, la suspensión se aplicará en el barrio Villa Alsacia, de la carrera 70 a la 72 entre la calle 11 y la 13, desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

La localidad de Suba tendrá dos sectores afectados: uno, en el barrio Sabana de Tibabuyes Norte, desde la calle 144 a la 146 entre carrera 127 y 129, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; otro, en Tibabuyes Occidental, desde la calle 142 a la 144 y la carrera 150 a la 152, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. En Usaquén, el corte abarca el barrio Santa Bibiana, situado entre la calle 99 y la 101, y la carrera 17 a la 19, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Finalmente, en Usme, la restricción será en La Requilina Rural, desde la calle 134 sur a la 136 sur entre la carrera 0 este y la 2 este, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., según indicó Enel Colombia en el informe compartido en el portal público.

Ante estos cortes programados, Enel Colombia emitió recomendaciones claras para mitigar los riesgos y molestias. Se recomienda desconectar los electrodomésticos para evitar daños por posibles fluctuaciones luego del restablecimiento del servicio. Además, los ciudadanos deben planificar sus actividades considerando el horario especificado para cada sector. También, se aconseja mantener la nevera cerrada durante el corte para preservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico a inmuebles, validando siempre su identidad a través de la línea oficial 601 5 115 115, especialmente si existen dudas sobre su procedencia. Estas sugerencias buscan contribuir a la seguridad y el bienestar durante las labores técnicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el viernes 21 de agosto de 2026?

El viernes 21 de agosto de 2026, los barrios de Bogotá afectados serán Normandía (Engativá), Villa Alsacia (Fontibón), Sabana de Tibabuyes Norte y Tibabuyes Occidental (Suba), Santa Bibiana (Usaquén) y La Requilina Rural (Usme), conforme a la información publicada por Enel Colombia en bogota.gov.co.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

Enel Colombia sugiere desconectar electrodomésticos para prevenir daños, programar actividades según el horario del corte, mantener la nevera cerrada para preservar alimentos, y permitir el ingreso del personal técnico tras verificar su identidad llamando a la línea 601 5 115 115. Así se facilita el trabajo técnico y se salvaguardan los bienes de los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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