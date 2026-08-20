Por: Portal Bogotá

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La artista colombiana Gabriela Ponce, reconocida por su enfoque exploratorio dentro de la escena musical contemporánea, se presentará este viernes 28 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro El Parque, uno de los escenarios culturales emblemáticos de Bogotá, en el marco de la franja 'Sentidos Rebeldes'. Según información de la Alcaldía de Bogotá, este espacio fue creado precisamente para abrir la puerta a nuevas voces y propuestas originales que transitan por caminos propios en la música actual.

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Gabriela Ponce, originaria de Pasto, Nariño, se ha consolidado como una de las exponentes más auténticas de la nueva generación de artistas colombianas. Su trabajo abarca la composición, el canto y la ejecución de diferentes instrumentos musicales, y es reconocida por un estilo que cruza diversos géneros y tradiciones. Según el portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, su propuesta musical navega entre las raíces latinoamericanas, los arreglos progresivos, la canción de autor y la experimentación, todo ello atravesado por una honda relación con el origen y el territorio.

El evento tendrá como eje la presentación del EP más reciente de Ponce, titulado ‘Ponc Ponc Ponc’. Publicado en 2026 y compuesto por cuatro canciones, este trabajo representa una nueva etapa en la carrera de la artista, caracterizada por un diálogo constante entre la sensibilidad, la irreverencia y la búsqueda de nuevas sonoridades. El nombre del EP juega con el apellido de Gabriela y evoca esa actitud rebelde y de permanente búsqueda que marca su obra. De acuerdo con la información difundida por el equipo del Teatro El Parque, este concierto configura una oportunidad única para escuchar en vivo el universo creativo de una artista que entiende la música como un espacio para cuestionar, sentir y transformar.

El espectáculo, que requiere boletería, está dirigido a todos quienes deseen adentrarse en una experiencia sonora y emotiva que va más allá de los géneros convencionales. La cita es en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera quinta #36-05, en el Parque Nacional de Bogotá. Así, los asistentes no solo accederán a la propuesta de una de las nuevas voces femeninas más singulares del país, sino también a un evento pensado para toda la familia dentro de una agenda cultural que promueve la Alcaldía de Bogotá.

¿Quién es Gabriela Ponce y cuáles son las características de su música?

Gabriela Ponce es una cantante, compositora y multiinstrumentista colombiana oriunda de Pasto, Nariño. Su música destaca por combinar tradiciones latinoamericanas, estructuras musicales progresivas, canción de autor y experimentación contemporánea. Además, mantiene una conexión profunda con el territorio y el origen, aspectos que atraviesan todo su trabajo artístico, según la información de Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa.

¿Cómo será el evento de Gabriela Ponce en el Teatro El Parque de Bogotá?

El concierto de Gabriela Ponce se realizará el viernes 28 de agosto, a las 7:30 de la noche, en el Teatro El Parque de Bogotá, dentro de la franja 'Sentidos Rebeldes'. El evento será con boletería y permitirá al público disfrutar en vivo del EP ‘Ponc Ponc Ponc’, un show pensado para todas las edades que celebra la música como búsqueda artística, sensibilidad y transformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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