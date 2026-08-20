Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá ha convocado a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que tendrá lugar este viernes 21 de agosto de 2026. La invitación está dirigida a todas las personas que necesiten iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, siempre que se presenten con su documento de identidad en cualquiera de los puntos habilitados en la capital. La información sobre puntos de vacunación, así como horarios y ubicaciones, se encuentra disponible a través de las redes sociales oficiales de la entidad, las cuales se actualizan de manera diaria para garantizar el acceso oportuno.

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El objetivo de esta jornada, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, es fortalecer la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), priorizada para niñas y niños entre los 9 y 17 años, tramo de edad en el que la inmunización es fundamental. Bogotá dispone actualmente de más de 200 puntos fijos de vacunación, ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y ha extendido esta infraestructura a lugares estratégicos como centros comerciales, parques, plazas y colegios.

Para consultar la ubicación específica de los puntos habilitados este viernes, la Secretaría Distrital de Salud proporciona un enlace oficial en su portal, permitiendo a los usuarios planear su visita con anticipación y mayor comodidad. El distrito también ha implementado una guía detallada para localizar estos espacios mediante 'Mapas Bogotá', facilitando a los interesados la búsqueda del punto más cercano. El procedimiento consiste en acceder a la plataforma digital, escribir "vacunación" en la barra de búsqueda y seleccionar las instituciones prestadoras de salud que ofrecen este servicio.

Por otro lado, la SDS recalca que, para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en gestantes y personas mayores de 60 años, es obligatoria la atención en puntos autorizados que cuenten con valoración médica y acompañamiento especializado. El listado de estos lugares puede consultarse en los enlaces oficiales suministrados tanto por la Secretaría como por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Gracias a estos mecanismos, Bogotá asegura un acceso eficiente y seguro a los servicios de vacunación para su población, reforzando así la protección frente a distintas enfermedades prevenibles.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la vacunación gratuita en Bogotá?

Para recibir la vacuna en Bogotá, usted debe presentar su documento de identidad y asistir a uno de los puntos de vacunación habilitados que aparecen en los listados oficiales de la Secretaría Distrital de Salud. No se requieren pagos ni trámites adicionales para acceder a esta jornada, y pueden acudir tanto quienes inician como quienes desean completar sus esquemas de vacunación.

¿Cómo ubicar el punto de vacunación más cercano usando Mapas Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud aconseja ingresar a la plataforma digital ‘Mapas Bogotá’, activar la barra de búsqueda, escribir la palabra "vacunación" y seleccionar "instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación". Así, el usuario puede navegar fácilmente y elegir el punto disponible más cercano a su lugar de residencia, tomando nota de la dirección y el horario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.