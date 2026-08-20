Por: Portal Bogotá

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Este viernes 21 de agosto de 2026, la medida de pico y placa estará vigente en Bogotá para regular la circulación de vehículos particulares y taxis en busca de mejorar la movilidad en la ciudad. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los vehículos particulares con placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar libremente durante la jornada. En el caso de los taxis, la restricción se aplica de forma diferente: están habilitados para circular aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

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El horario establecido para la restricción de vehículos particulares es de 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Para los taxis, la medida rige desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas limitaciones buscan descongestionar las principales vías de la ciudad y reducir los tiempos de desplazamiento para los ciudadanos, siendo una de las estrategias que históricamente han sido implementadas por las autoridades locales para gestionar el tráfico en Bogotá.

La entidad recuerda a los conductores que existe una modalidad denominada Pico y Placa Solidario, que permite la exención temporal de esta restricción mediante un pago autorizado legalmente. Quienes deseen acogerse a esta opción deben registrarse únicamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Es importante destacar que la operación de pago para el Pico y Placa Solidario se realiza por medio del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dentro del sitio oficial www.movilidadbogota.gov.co. La Secretaría reitera que no existe intermediación ni otros canales habilitados, advirtiendo a la ciudadanía sobre el riesgo de fraudes a través de páginas falsas que ofrecen este trámite.

Para quienes planean movilizarse este viernes, se recomienda revisar las condiciones del clima y posibles cortes de energía en algunos barrios, también desde el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, para organizar mejor los desplazamientos y evitar inconvenientes adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si mi vehículo puede circular en Bogotá durante el pico y placa del 21 de agosto de 2026?

Para determinar si su vehículo puede circular en la ciudad durante la jornada de pico y placa, debe verificar el último número de la placa. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares habilitados son los que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los taxis permitidos tendrán placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Adicionalmente, es clave revisar los horarios específicos según el tipo de vehículo.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo funciona en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite la circulación de vehículos particulares en días restringidos, a cambio de un pago autorizado mediante la página oficial de la entidad. La gestión solo se puede hacer a través del portal institucional y el pago únicamente por botón PSE, evitando así caer en fraudes o páginas no autorizadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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