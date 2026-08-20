Recientemente habló la familia de Michael Felipe Santos, el joven que se metió al CAI de Galán en Bogotá para atacar con un cuchillo a un policía que estaba allí. El auxiliar herido abatió a su agresor, luego de disparar su arma de dotación en medio de un forcejeo que terminó afuera de la estación.

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Para los allegados del atacante dado de baja, el policía no procedió de la forma correcta al momento de defender su vida. Leidy Santos, hermana del hombre armado con arma blanca, aseguró en La FM que el uniformado pudo haber optado solo por reducirlo a través de la fuerza física.

🚨 ¿Qué pasó en el CAI Galán? La historia tras la muerte de Michel Felipe Santos. – La víctima: Diagnosticado con esquizofrenia y sin antecedentes penales. – Denuncia familiar: Su madre y su hermana afirman que ya existían roces previos con los uniformados de la zona. -… pic.twitter.com/63JYf9U4Cn — La FM (@lafm) August 20, 2026

El agresor dado de baja era un paciente psiquiátrico al padecer esquizofrenia. Su hermana detalló en la emisora citada que Santos tomaba medicamentos por su condición, pero que los médicos se los suspendieron. Además, añadió que él era un paciente “muy tranquilo”, añadiendo que se lo dijo la psicóloga que lo atendía.

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Michael Santos habría hecho servicio militar, ya que en varias imágenes aparece usando los uniformes del Ejército. Por su parte, Clara Luz Rodríguez, su mamá, añadió en La FM que ella avisó en el CAI de Galán que su hijo padecía esquizofrenia, ya que frecuentaba los parques de la zona.

Por su parte, la Policía confirmó que Santos no tenía antecedentes, solo dos traslados previos a centros de protección por unas aparentes conductas agresivas. El auxiliar herido fue llevado a un hospital y fue dado de alta tras recibir atención médica.

#ATENCIÓN. Auxiliar de información adscrito al CAI Galán, loc/Pte Aranda en Bogotá, fue agredido con arma blanca por un sujeto que ingresó al cubículo sin mediar palabra. El uniformado reaccionó y neutralizó con su arma de dotación tras un forcejeo en la parte externa del puesto. pic.twitter.com/5kjwlviei8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 19, 2026

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