Por: Portal Bogotá

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Bogotá se ha convertido en protagonista de la solidaridad nacional tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. De acuerdo con información del portal oficial de Bogotá, la capital no ha permanecido indiferente ante las miles de víctimas y familias damnificadas. Por el contrario, ha demostrado unión y apoyo al coordinar el envío de 2.640 toneladas de ayuda humanitaria a las ciudades más afectadas, cifra que refleja el compromiso real de la ciudadanía y las instituciones para contribuir en la recuperación de quienes lo han perdido casi todo.

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La historia que narran estas 2.640 toneladas es la de una ciudad que asumió su responsabilidad social ante la emergencia. Bogotá, en articulación con iniciativas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ha invitado e involucrado a sus habitantes en campañas de aportes y donaciones, recordando que cada contribución, por pequeña que sea, es vital. Tal movilización de recursos ha sido destacada en publicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) en plataformas como Instagram, donde se documentan los esfuerzos y la llegada efectiva de la ayuda a su destino.

Además de la asistencia logística, Bogotá ha reforzado su llamado a la acción promoviendo distintas formas de colaboración: una de ellas es la vía de donaciones económicas. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha habilitado una cuenta bancaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca específicamente para este propósito. Los fondos recolectados allí se utilizarán para atender de manera directa a las comunidades de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío y otros territorios duramente golpeados por la tragedia. Asimismo, se facilita la posibilidad de donar a través de plataformas como Bre-B, utilizando la llave @8600703011, o escaneando un código QR oficial difundido en medios institucionales.

Las autoridades insisten en que cada acto de solidaridad cuenta. Garanticen que los donativos lleguen efectivamente a quienes los necesitan, y que el proceso es transparente gracias al trabajo coordinado con entidades reconocidas. La información oficial recuerda también que la suma de voluntades, bien sea a través de donaciones económicas o de ropa en buen estado mediante puntos avalados por organizaciones como Minuto de Dios, fortalece el tejido social cuando más se requiere en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo donar a los damnificados del terremoto en Colombia desde Bogotá?

Las autoridades de Bogotá han facilitado la entrega de donaciones económicas a través de una cuenta de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, donde usted puede contribuir mediante transferencias bancarias, la plataforma Bre-B con la llave @8600703011, y escaneando el código QR divulgado en los canales oficiales. La Alcaldía invita a sumarse y aportar a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Qué ayuda ha enviado Bogotá a las zonas afectadas por el terremoto de 2026?

Según datos proporcionados por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, la capital ha enviado 2.640 toneladas de ayuda humanitaria a las ciudades más perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Esta asistencia incluye insumos esenciales para las comunidades de departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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