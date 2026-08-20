Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED), en el marco del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ha iniciado el proceso de matrículas para el año 2027 en los colegios públicos de la capital, priorizando la educación de niñas, niños y jóvenes. De acuerdo con la información oficial de la SED, este proceso se realiza completamente en línea, es gratuito y no requiere intermediarios. Está dirigido tanto a estudiantes antiguos como nuevos, y cubre grados desde preescolar hasta la media, incluyendo modalidades de ciclos lectivos especiales integrados y educación flexible.

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El proceso de matrículas se organiza en dos fases diferentes. La primera, que va del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026, está pensada para atender prioritariamente a grupos poblacionales específicos. Durante este periodo, las familias deben diligenciar el formulario de inscripción y, a partir del 30 de septiembre, podrán consultar los resultados de la asignación de cupo. Si obtienen un cupo, la formalización de la matrícula tendrá lugar desde el 13 de octubre, tanto de manera virtual como presencial en el colegio asignado. Es importante resaltar que, si no se formaliza la matrícula, el cupo asignado será liberado automáticamente.

La segunda fase se desarrollará del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y atenderá las solicitudes de la población en general. Durante esta etapa, los interesados ingresarán a la página web de la Secretaría de Educación, donde escogerán los cupos disponibles según la oferta existente. Igual que en la primera fase, la formalización es un paso obligatorio.

Para los estudiantes antiguos que deseen trasladarse entre colegios oficiales, existen fechas específicas según el grado: para primera infancia, la solicitud y formalización de traslado será entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026; para los grados de primero en adelante, desde el 1 hasta el 4 de diciembre del mismo año. Quienes continúen en el mismo colegio deberán formalizar la matrícula entre el 13 de octubre de 2026 y el 22 de enero de 2027.

Según la SED, la inscripción para grados de prejardín, jardín y transición permanece abierta todo el año. La invitación de la entidad es a consultar toda la información y los plazos en el sitio web oficial de la Secretaría, para asegurar que ningún menor o joven quede sin estudiar en Bogotá.

¿Cuáles son los pasos para inscribir a un estudiante nuevo en colegios oficiales de Bogotá en 2027?

Para inscribir a un estudiante nuevo, debe seguir el proceso virtual inicial entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre de 2026 si pertenece a población priorizada, diligenciar el formulario disponible en la web de la SED, esperar los resultados desde el 30 de septiembre y luego formalizar la matrícula desde el 13 de octubre. Si es de la población general, la solicitud será entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre y seguirá el mismo procedimiento virtual o presencial.

¿Qué significa ‘formalización de la matrícula’ y por qué es importante en el proceso?

La formalización de la matrícula es la etapa en la que la familia confirma el cupo asignado para el estudiante presentando los documentos requeridos, ya sea en línea o de manera presencial en el colegio. Si no se realiza este paso dentro de las fechas establecidas, el cupo es liberado y puede asignarse a otra persona, por lo que es fundamental cumplir con este requisito para asegurar la inscripción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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