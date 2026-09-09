Por: El Espectador

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La Fiscalía ha fijado la fecha para la audiencia en la que Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, deberá responder ante la justicia por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales. De acuerdo con la información revelada, la cita está programada para el 30 de octubre a las 2:00 p. m., y se realizará de manera virtual. Este proceso judicial surge a raíz de presuntas irregularidades en la contabilidad de la campaña Petro Presidente que se desarrolló en 2022.

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Según la Fiscalía, Roa tenía bajo su responsabilidad la supervisión de todos los recursos económicos que ingresaban a las cuentas oficiales de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. La investigación sostiene que, durante su gestión, se habrían superado los topes legales permitidos para las campañas electorales. Esa versión también fue corroborada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que estableció que el equipo de la campaña sobrepasó los montos máximos de financiación, ingresando a las cuentas más dinero del autorizado por la normatividad vigente.

Como consecuencia de estos hallazgos, el CNE impuso una sanción económica a Ricardo Roa, junto a la tesorera y a la contadora de la misma campaña presidencial. La multa supera los 6.000 millones de pesos colombianos, monto que deberá ser pagado entre los tres responsables. Paralelamente, la Fiscalía inició un proceso penal contra Roa debido a las mismas anomalías detectadas en los informes financieros de la campaña.

Ricardo Roa renunció a su cargo en Ecopetrol el pasado 30 de julio y, hasta la fecha, ha mantenido su inocencia en todas sus declaraciones públicas. Según él, las cifras presentadas en los procesos en su contra habrían sido malinterpretadas y contienen errores. Ha afirmado que “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Roa, como gerente de la campaña presidencial, sobrepasó el monto máximo de financiación en al menos 1.664 millones de pesos colombianos y omitió reportar millonarias donaciones, lo que fortalece la tesis de violación de topes establecidos por la ley para los gastos de campaña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Ricardo Roa por los topes de campaña de Petro?

La Fiscalía investiga a Ricardo Roa debido a supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Se le acusa de haber permitido que se excedieran los límites legales de gasto para campañas electorales y por la omisión en el reporte de millonarias donaciones, según determina el Consejo Nacional Electoral y el ente investigador.

¿Qué significa ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ en Colombia?

En Colombia, ‘violar los topes de gastos en campañas electorales’ significa sobrepasar los límites de financiación establecidos por la ley para las campañas políticas. Estos topes buscan garantizar la transparencia y la igualdad en las contiendas electorales; superarlos constituye delito y puede acarrear sanciones económicas y procesos judiciales, como ocurre en el caso de Ricardo Roa.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.