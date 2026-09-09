Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El próximo 30 de octubre, la Fiscalía presentará formalmente ante la justicia a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en la violación de los topes de gastos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La diligencia judicial se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 2:00 p. m., en desarrollo de un proceso que ha acaparado la atención nacional dada la relevancia de los implicados y las posibles consecuencias políticas y judiciales que puede acarrear.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Roa, en calidad de gerente de la campaña Petro Presidente, tenía bajo su supervisión la totalidad de los recursos que ingresaban a las cuentas del movimiento político que finalmente llevó a Petro a la Casa de Nariño. Las pesquisas del ente acusador sugieren que los montos recolectados y utilizados en la contienda electoral excedieron ampliamente los límites establecidos por la legislación colombiana para la financiación de campañas, una infracción que pone en tela de juicio la transparencia y legalidad del proceso electoral de 2022.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el equipo liderado por Roa sobrepasó los topes de financiación definidos por la ley. Como consecuencia de esto, el CNE impuso una sanción económica tanto a Roa como a la tesorera y a la contadora de la campaña, con una multa conjunta que supera los 6.000 millones de pesos colombianos, suma que deberá ser cancelada por los tres responsables señalados por la autoridad electoral. Es importante recordar que Roa ocupó la presidencia de Ecopetrol hasta el pasado 30 de julio, fecha en la que decidió abandonar su cargo tras el avance de las investigaciones en su contra.

Frente a las acusaciones, Roa se ha declarado inocente y ha afirmado públicamente que los organismos de control y la Fiscalía han malinterpretado y contabilizado de forma equivocada los recursos utilizados en la campaña. Según sus declaraciones, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Roa habría sobrepasado los montos máximos de financiación permitidos por al menos 1.664 millones de pesos y omitido la declaración de millonarias donaciones. El caso seguirá su curso judicial, mientras los organismos de control y justicia determinan la responsabilidad individual de los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa y a su equipo de campaña?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una multa superior a 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa, junto con la tesorera y la contadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras comprobar que se superaron los topes legales de financiación durante las elecciones de 2022. Según los reportes del CNE, al ingresar más dinero del permitido por la ley, se violaron las normas diseñadas para garantizar transparencia en el proceso electoral.

¿Qué significa violar los topes de financiación en una campaña electoral?

En el contexto de las campañas electorales, violar los topes de financiación implica exceder los montos máximos de dinero establecidos por la ley para recaudar y gastar. Esta limitación busca evitar influencias indebidas y asegurar condiciones equitativas entre los candidatos. Según la Fiscalía, Ricardo Roa habría superado estos montos en al menos 1.664 millones de pesos y omitido informar sobre importantes donaciones recibidas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.