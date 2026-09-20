El traslado de Juan Carlos Abadía a la cárcel de Villahermosa, en Cali, terminó acompañado de una fuerte declaración del presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el exgobernador del Valle del Cauca mantenía una activa influencia política pese a encontrarse condenado por corrupción.

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De acuerdo con el mandatario, Abadía permanecía en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, desde donde, según afirmó, continuaba interviniendo en asuntos políticos y administrativos del departamento.

La afirmación fue publicada después de que el Gobierno concretara el traslado del exgobernador a Villahermosa durante la noche del sábado 19 de septiembre.

Horas después, el propio De la Espriella aseguró que el episodio había sido una simulación.

“Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, escribió el presidente.

Este es el momento de su traslado:

Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción.… pic.twitter.com/fBcQGjXe78 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

¿Qué dijo De la Espriella que hacía Abadía desde el pabellón?

El presidente aseguró que Abadía no se limitaba a cumplir su condena desde la Escuela de Carabineros, sino que, según su versión, continuaba teniendo influencia sobre decisiones políticas y administrativas del Valle del Cauca.

En concreto, señaló que el exgobernador participaba en política, intervenía en la designación o salida de funcionarios y tenía injerencia en contratos.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Carlos Abadía a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.