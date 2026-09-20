Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tomó recientemente una decisión que ha encendido las alarmas en el sector cultural colombiano. Por medio de la Resolución 1887 del 14 de septiembre, la entidad optó por suspender la selección de ganadores y la asignación de recursos en las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos 2026. Esta medida afecta a un total de 1.308 propuestas que ya habían pasado el filtro inicial de requisitos, de las cuales 351 correspondían a premios nacionales y 957 a reconocimientos, según información oficial del propio Ministerio.

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El Ministerio reconoció públicamente que no dispone de los recursos necesarios ni siquiera para garantizar la evaluación de las postulaciones o el pago de los estímulos económicos. Además, debido a dificultades presupuestales, técnicas y administrativas, no pudo designar a los jurados encargados de la evaluación. El escenario se agravó por la decisión de priorizar los limitados fondos del Programa Anual de Caja (PAC) para responder a la emergencia nacional tras el terremoto del 10 de agosto, lo que obligó a redirigir recursos y dejar en pausa otros compromisos, de acuerdo con el comunicado difundido el 15 de septiembre.

El déficit en pagos ascendía, a corte de agosto de 2026, a más de 185 mil millones de pesos, cifra que afecta directamente a 4.162 beneficiarios en todo el país. Esta deuda agrupa iniciativas que van desde estímulos y concertación cultural hasta programas de arte para la paz, patrimonio y memoria, formación artística y cultural, e infraestructura cultural. La falta de cumplimiento de estos compromisos tiene consecuencias directas en la vida laboral y creativa de los actores culturales nacionales, quienes quedan en la incertidumbre por decisiones administrativas y presupuestales tomadas desde el Gobierno nacional, como destaca la comunicación del Ministerio citada por El Espectador.

Frente a este panorama, las instituciones de educación superior adquieren un papel relevante. Bautizadas por las autoras, Claudia Morales y Mónica Romero de la Pontificia Universidad Javeriana, como actores claves en el tejido social, las universidades poseen la responsabilidad de apoyar y sostener, aunque sea parcial, el ecosistema cultural impactado por la suspensión de estos estímulos. Proponen el fortalecimiento de alianzas regionales con secretarías de cultura, la apertura de espacios a artistas y colectivos afectados, y el acompañamiento técnico en formulación de proyectos y búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Todo esto, buscando reducir la dependencia de los recursos estatales, cuya volatilidad queda en evidencia ante emergencias como la reciente tragedia sísmica. Sin embargo, se recalca que ninguna de estas acciones aborda el problema de fondo: la fragilidad estructural del sistema de financiación de la cultura en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de las Culturas suspendió el Programa Nacional de Estímulos 2026?

La suspensión se debió principalmente a la falta de recursos financieros en el Ministerio, agravada por dificultades técnicas y administrativas. Además de no contar con fondos suficientes para garantizar la evaluación y el pago de los estímulos, la entidad decidió priorizar recursos del Programa Anual de Caja para atender la emergencia originada por el terremoto del 10 de agosto, según información oficial citada por El Espectador.

¿Cómo pueden las universidades apoyar el ecosistema cultural frente a la crisis de financiación?

Las universidades pueden asumir un papel proactivo mediante alianzas regionales, abriendo espacios para los afectados y brindando asesoría técnica en la gestión cultural. Además, tienen la capacidad de documentar el impacto de la crisis y aportar insumos para el diseño de políticas públicas más resilientes, como proponen las académicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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