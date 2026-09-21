Por: Caracol TV

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El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, en Boyacá, sigue generando preocupación debido a su avance y la magnitud de la emergencia. La situación llevó a la evacuación urgente de huéspedes en algunos hoteles, como el hotel El Duruelo, debido a la proximidad de las llamas y el riesgo para sus instalaciones. Según información de Blu Radio, la conflagración ya ha impactado al menos 40 hectáreas de vegetación, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para evitar daños mayores en esta zona turística del departamento.

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Frente a este escenario, las autoridades desplegaron un operativo robusto con apoyo de personal en tierra y recursos aéreos. Uno de los elementos claves en la respuesta proviene de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que informó oficialmente su participación en las labores de extinción del incendio y envió un helicóptero UH-60L equipado con el sistema Bambi Bucket. Este sistema permite efectuar descargas considerables de agua en los focos más críticos, lo que refuerza la capacidad de intervenir en áreas de difícil acceso.

Además del apoyo aéreo estatal, la Gobernación de Boyacá contrató otro helicóptero para sumarse a la respuesta. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ambos helicópteros de la Aerocivil realizan circuitos cada 15 minutos, colaborando de manera constante con las brigadas terrestres. Al mismo tiempo, un carrotanque procedente de Bogotá llegó para fortalecer la respuesta desde el interior del terreno afectado, asegurando una mayor capacidad operativa.

El ministro del Interior entregó un balance matutino en el que destacó una disminución en la velocidad del fuego debido a condiciones climáticas favorables, como menor temperatura y ausencia de sol intenso en las primeras horas del día. No obstante, el panorama sigue siendo incierto. Según sus declaraciones, 220 personas estaban trabajando en tierra, cifra que esperaba eleverse a 350 a lo largo de la mañana. El operativo es liderado, además, por el capitán Miranda, director nacional de Bomberos, quien está presente en el lugar coordinando a los equipos de respuesta. Las autoridades continúan atentas al desarrollo de la emergencia, esperando entregar nuevos reportes y, sobre todo, contener el avance del incendio que ha puesto en alarma tanto a Villa de Leyva como a toda la región de Boyacá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta el incendio forestal en Villa de Leyva a los establecimientos turísticos y locales?

El incendio ha provocado la evacuación de huéspedes en algunos hoteles, como el hotel El Duruelo, y representa un riesgo directo para las instalaciones y la vegetación de la zona. Esto afecta la operación normal de los establecimientos turísticos y genera preocupación entre locales y visitantes, según reportes de Blu Radio y declaraciones oficiales.

¿Qué es un helicóptero UH-60L con sistema Bambi Bucket y cómo ayuda en emergencias forestales?

El helicóptero UH-60L, utilizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está equipado con el sistema Bambi Bucket, un mecanismo diseñado para transportar y descargar grandes volúmenes de agua sobre áreas afectadas por incendios forestales. Este recurso permite intervenir zonas de difícil acceso y apoyar eficazmente a los equipos que trabajan en tierra.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).