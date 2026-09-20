Las imágenes desde Villa de Leyva muestran la magnitud que ha alcanzado el incendio forestal que afecta al municipio durante este domingo 20 de septiembre.

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(Vea también: “Situación desbordada” en Villa de Leyva: aterrador reporte de la UNGRD por incendio)

El periodista Santiago Ángel, de La FM, publicó un video desde la zona de la emergencia en el que mostró la enorme nube de humo y ceniza que se levanta sobre el municipio.

“La candela es impresionante”, describió el periodista mientras enfocaba el cerro San Marcos, donde las llamas continúan afectando la vegetación.

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#NOTICIA 11 de la mañana. Incendio en el cerro San Marcos en Villa de Leyva. Continúa con varios focos y la acción de dos helicópteros con descargas de agua. Cerca, muy cerca de hoteles y la plaza central. pic.twitter.com/qgT0f4jNOZ — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 20, 2026

En las imágenes también se alcanzan a observar los helicópteros que participan en las labores para intentar controlar el incendio mediante descargas de agua.

Ángel explicó que durante la mañana dos aeronaves estaban haciendo recorridos para recargar agua y regresar a la zona afectada.

“Los helicópteros siguen intentándolo a esta hora a pesar de la dificultad para los pilotos por la nube de ceniza”, relató.

La emergencia ha requerido un amplio despliegue de organismos de socorro y apoyo aéreo. Las autoridades reportaron durante la mañana más de 100 hectáreas afectadas por las llamas.

El bosque que preocupa cerca de la plaza central

Uno de los elementos que más llamó la atención en el video es la zona que el periodista mostró debajo del área afectada por las llamas.

Ángel señaló que en ese punto existe un bosque de gran tamaño, con árboles, vegetación y fauna, ubicado cerca de la plaza central de Villa de Leyva.

“Hay un bosque muy grande. Este es un bosque lleno de árboles con fauna, con vegetación y está muy cerca de la plaza central de Villa de Leyva”, explicó mientras señalaba el lugar.

La preocupación que plantea el periodista está relacionada con la posibilidad de que el incendio avance hacia esa zona. “Si el incendio baja y no se logra controlar a esta hora es probable que ese bosque también sufra”, advirtió.

De acuerdo con su relato, una eventual afectación de esa zona podría causar mayores consecuencias para el comercio, los habitantes y el turismo del municipio.

La advertencia se produce mientras los organismos de emergencia intentan contener el fuego en diferentes frentes y evitar que las llamas continúen expandiéndose.

Villa de Leyva: los cuerpos de socorro tratan de cerrar el incendio. pic.twitter.com/Nc4wqhWLfr — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 20, 2026

Ceniza dificulta trabajo de los helicópteros

El periodista también explicó que las condiciones en el terreno están dificultando las labores de control.

La presencia de una extensa nube de ceniza representa un obstáculo para los pilotos de los helicópteros que hacen las descargas de agua sobre el cerro San Marcos.

En tierra, los bomberos trabajan para contener los diferentes focos y establecer líneas que permitan limitar el avance de las llamas. Ángel mostró en el video cómo los equipos de emergencia intentan rodear el incendio para impedir que siga expandiéndose hacia otras zonas.

“Cada vez se vuelven a encender algunos focos nuevos”, señaló el periodista.

Los fuertes vientos también han complicado la emergencia. La UNGRD advirtió durante la mañana que estas condiciones estaban favoreciendo una mayor apertura de las llamas y dificultando el acceso de los organismos de socorro.

La situación ha llevado además a evacuar preventivamente algunos hoteles de la zona. Entre ellos está el Hotel Duruelo, cuyos huéspedes fueron trasladados mientras continúan las labores de atención.

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