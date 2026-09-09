El Gobierno de Abelardo De La Espriella reveló nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación.

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Miller Soto, vocero del Ejecutivo, señaló que el último ministro de la administración de Gustavo Petro aún no habría entregado las llaves de unas bodegas donde se encuentran mercancías de la Dian valoradas en $16.800 millones.

Según el balance, la nueva administración ha recuperado más de $20.000 millones anualizados, recursos que podrían traducirse en unos 6.600 auxilios de arrendamiento para familias afectadas por el terremoto.

También fueron eliminados los cinco viceministerios, medida que representaría un ahorro cercano a $1.500 millones anuales, mientras que la supresión de más de 40 cargos directivos generaría otros $12.000 millones de ahorro al año.

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Además, el Gobierno desmontará cinco de los ocho pisos utilizados por el Ministerio, con un ahorro estimado de $2.000 millones anuales.

Las autoridades revisaron más de 60 contratos por más de $469.000 millones, algunos de los cuales presentan presuntas irregularidades, incluida la concentración de más de $171.000 millones en una sola empresa.

Por estos hechos se radicaron 13 denuncias: seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales. Asimismo, 567 trabajadores quedaron sin salario ni seguridad social, situación que el Gobierno ordenó solucionar.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.